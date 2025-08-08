Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
