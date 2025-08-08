Φωτιά καίει στην Κεφαλονιά, σε αγροτοδασική έκταση στον Καραβάδο. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε Καραβάδο και Περατάτα (εικόνα πάνω από kefaloniapress), ΄σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεσή τους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συγκεκριμένα επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Το έργο της κατάσβεσης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και τροφοδοτούν τη φωτιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασής της προς κατοικημένες ζώνες.

Φωτιά στην Κεφαλονιά- Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για απομάκρυνση.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».