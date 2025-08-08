newspaper
Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά, σε Καραβάδο και Περατάτα - Μήνυμα 112 για απομάκρυνση
Κεφαλονιά: Συναγερμός για δασική φωτιά στον Καραβάδο – Μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων
Ελλάδα 08 Αυγούστου 2025 | 10:12

Κεφαλονιά: Συναγερμός για δασική φωτιά στον Καραβάδο – Μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Η φωτιά στην Κεφαλονιά καίει σε Καραβάδο και Περατάτα - Εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών -Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Spotlight

Φωτιά καίει στην Κεφαλονιά, σε αγροτοδασική έκταση στον Καραβάδο. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε Καραβάδο και Περατάτα (εικόνα πάνω από kefaloniapress), ΄σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεσή τους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συγκεκριμένα επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα,  εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Το έργο της κατάσβεσης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και τροφοδοτούν τη φωτιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασής της προς κατοικημένες ζώνες.

Φωτιά στην Κεφαλονιά- Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για απομάκρυνση.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τράπεζες
Τράπεζες: Αναθεώρηση του ετήσιου στόχου για την πιστωτική επέκταση κατά 1,5 δισ. ευρώ

Τράπεζες: Αναθεώρηση του ετήσιου στόχου για την πιστωτική επέκταση κατά 1,5 δισ. ευρώ

Stream newspaper
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων
Δεμένα τα πλοία 08.08.25

Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία και ουρές στα λιμάνια

Απαγόρευση απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία για χιλιάδες αδειούχους στο λιμάνι του Πειραιά - Σχηματίζουν ουρές μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων που όμως παραμένουν κλειστοί

Σύνταξη
Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»
Συλλογή υπογραφών 07.08.25

Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους βουλευτές, να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η σφαγή και η λιμοκτονία στη Γάζα. Συλλογή υπογραφών για να «δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος απέναντι στην αμερικανική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

