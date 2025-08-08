Κεφαλονιά: Συναγερμός για δασική φωτιά στον Καραβάδο – Μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων
Η φωτιά στην Κεφαλονιά καίει σε Καραβάδο και Περατάτα - Εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών -Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Φωτιά καίει στην Κεφαλονιά, σε αγροτοδασική έκταση στον Καραβάδο. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε Καραβάδο και Περατάτα (εικόνα πάνω από kefaloniapress), ΄σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεσή τους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συγκεκριμένα επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
Το έργο της κατάσβεσης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και τροφοδοτούν τη φωτιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασής της προς κατοικημένες ζώνες.
Φωτιά στην Κεφαλονιά- Μήνυμα 112 στους κατοίκους
Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για απομάκρυνση.
Στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλονιάς
🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
