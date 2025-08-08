Κάθε καλοκαίρι ο εφιάλτης των πυρκαγιών επιστρέφει με όλο και μεγαλύτερη ένταση, αφήνοντας πίσω του στάχτες και βαθιές πληγές στο φυσικό περιβάλλον. Χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης χάνονται, μαζί με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ενώ οι επιπτώσεις επεκτείνονται σε όλα τα επίπεδα: από την απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα και την ενίσχυση της κλιματικής κρίσης.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αμέλεια αλλά και η έλλειψη ουσιαστικής πρόληψης και σχεδιασμού επιτείνουν το πρόβλημα, μετατρέποντας τις πυρκαγιές από φυσικά φαινόμενα σε καταστροφικές κρίσεις.

Η ανάγκη για αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς οι καταστροφές αυτές δεν επηρεάζουν μόνο τη φύση, αλλά και την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθ. Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το αποτύπωμα των πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον.

«Θεωρώ ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε λιγότερες πυρκαγιές από πέρσι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόληψη έχει εφαρμοστεί σε όλες τις διαστάσεις της. Βεβαίως από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο τι εφαρμόζουν οι αρμόδιοι φορείς και οι επιστημονικοί φορείς ή κατά τόπους υπηρεσίες, αλλά έγκειται στο γεγονός ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να προσέξει το επόμενο διάστημα έτσι ώστε να μη γίνει η αφορμή και το αίτιο πρόκλησης πυρκαγιών. Έχει τονιστεί σε όλα τα επίπεδα πως δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτές εστίες σε δάση ή σε παρακείμενα δάση, δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση εργαλείων. Πρέπει να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε ο καθένας έτσι ώστε να μην προκαλέσουμε πυρκαγιές. Όταν προκληθεί μια πυρκαγιά, από μια σπίθα, ένα τσιγάρο, ένα μικρό μηχάνημα, από έναν αυτοκίνητο ή μηχανάκι, αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει τεράστιες πυρκαγιές», είπε αρχικά.

«Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς, ο αέρας είναι ισχυρός και οι άλλες συνθήκες είναι δυσμενείς. Είναι ένα θέμα αυτό, η ατομική ευθύνη του καθενός έτσι ώστε να μην προκαλέσουμε ζημιές και πυρκαγιές σε φάση και θα είναι πυρκαγιές που θα έχουν πολύ μεγάλη έκταση λόγω των πολύ υψηλών ανέμων», συνέχισε.

Κινδυνεύουν περιοχές να ερημοποιηθούν;

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, «Φοβάμαι ότι αυτές οι εκτεταμένες πυρκαγιές μπορεί να οδηγήσουν σε ερημοποίηση περιοχών. Αυτό πρέπει να το δούμε χρόνο με τον χρόνο. Ουσιαστικά είναι και το hot spot τη κλιματικής κρίσης. Ο μεσογειακός χώρος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Από την μια πλευρά έχουμε την Αφρική που είναι μια ερημοποιημένη περιοχή και προσπαθούμε να αποφύγουμε την ερημοποίηση και της βόρειας πλευράς. Ερημοποίηση δεν σημαίνει έρημος μόνο αλλά σημαίνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή που περνά στην ερημοποίηση δεν μπορεί να υποστηρίξει καμία φυσιολογική ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι περνάμε σε άλλο τρόπο διαβίωσης με την ερημοποίηση και γι΄αυτό θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή από όλους μας».