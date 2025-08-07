Σε κατάσταση συναγερμό βρίσκεται από σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η ενίσχυση των βοριάδων, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ, έχουν θέσει τις Αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης συγκάλεσε διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, όπου επισημάνθηκε ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι και επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στα ανατολικά τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 07/08 στην Ανατολική Στερεά θα φτάσουν τα 80 km/h, ενώ στη Νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες και στη Νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσουν τα 90 km/h. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή 08/08 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω.

Επισημαίνεται ότι λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.

Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται η εκτιμωμένη δυσκολία ελέγχου σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών (Canadian Forest Fire Weather Index System – CFFWIS), προσαρμοσμένο στο πυρικό περιβάλλον της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 07/08 και Παρασκευής 08/08/2025.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού, πώς θα κινηθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.