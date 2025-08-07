Θάσος: Χωρίς ενεργά μέτωπα η φωτιά στο νησί
Οι πυρκαγιές στη Θάσο ξέσπασαν σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα, χθες το βράδυ, και όλα δείχνουν πως οφείλονταν σε κεραυνούς.
- Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
- Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου
- Μυστήριο με την 59χρονη Βρετανίδα που αγνοείται - Η τελευταία φωτογραφία της πριν εξαφανιστεί
- Ισχυρό πλήγμα από τον ΝΟΚ στην οικοδομή – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Ολονύχτια μάχη με τις φωτιές έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις πυροσβέσεις στην Θάσο, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τις φωτιές που είχαν ξεσπάσει στο νησί το βράδυ τις Τετάρτης. Οι πυρκαγιές ξέσπασαν σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα, λίγο πριν από τις οχτώ χθες το βράδυ, και όλα δείχνουν πως οφείλονταν σε κεραυνούς, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας που υπήρχε στο νησί.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης, το έργο των οποίων ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στη Θάσο επικρατούσαν έντονοι άνεμοι. Μεγάλη κινητοποίηση υπήρξε και από την Καβάλα, με τη μετακίνηση πυροσβεστών και οχημάτων προς το νησί.
Με το πρώτο φως του ήλιου, δύο αεροπλάνα ξεκίνησαν ρίψεις νερού για προληπτικούς λόγους, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν προληπτικά στο νησί, προκειμένου να μην υπάρξει καμία αναζωπύρωση λόγω των έντονων ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.
Γύρω στις τρεις τα ξημερώματα, ο δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεση, αναφέροντας ότι:
«Οι Αγιοσκέπαστες Κοινότητες του Πρίνου και των Μαριών του Δήμου της Θάσου δοκιμάστηκαν από τον κίνδυνο της πύρινης λαίλαπας και στάθηκαν όρθιες! Για ακόμη μια φορά, η αυταπάρνηση των εθελοντών, η μαχητικότητα των πυροσβεστών και των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, η γενναιότητα των χειριστών μηχανημάτων έργων τόσο των λατομικών επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων, η αποφασιστική συνδρομή των αστυνομικών και λιμενικών αρχών, η διαρκής συνεργασία των ναυτιλιακών εταιρειών και η άψογη εκτέλεση των καθηκόντων των αγγέλων πιλότων των εναέριων μέσων λειτούργησαν ως μια ισχυρή ασπίδα προστασίας για τον τόπο μας! Η Διοίκηση του Δήμου εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όλους αυτούς! Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!».
- Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία
- Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
- Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία – Το λίθιο ως «κλειδί»
- ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
- Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
- Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις