07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Καιρός: Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Ελλάδα 07 Αυγούστου 2025 | 12:48

Καιρός: Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος

Λογω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έκλεισε για το κοινό ο Εθνικός Κήπος.

Spotlight

Εκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Τη Παρασκευή 8 Αυγούστου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Προβλήματα από τους ανέμους

Λογω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έκλεισε για το κοινό ο Εθνικός Κήπος.

Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το πρωί από τύχη δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός μετά από την πτώση δένδρου στην Ερμού.

Ενα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε κουλουρά που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε ευτυχώς γρήγορα.

World
Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Business
JP Morgan: Ισχυρό το β’ 3μηνο της ΔΕΗ, παραμένει η τιμή στόχος στα 18,50 ευρώ

JP Morgan: Ισχυρό το β’ 3μηνο της ΔΕΗ, παραμένει η τιμή στόχος στα 18,50 ευρώ

Stream
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη Θεσσαλονίκη 07.08.25

Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη είναι βιασμός ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση
Ελλάδα 07.08.25

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου - Διέταξε προκαταρκτική εξέταση

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση - Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα  από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασπρόπυργος: Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί
Επιχείρηση σε εξέλιξη 07.08.25

Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο (φωτογραφίες και βίντεο)

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων ξεκίνησε με διαπληκτισμό, ακολούθησε καταδίωξη και πυροβολισμοί - «Αδέσποτες» σφαίρες διαπέρασαν τοίχους κατοικιών και σκόρπισαν τον τρόμο σε κατοίκους στη Νέα Ζωή

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη Θεσσαλονίκη 07.08.25

Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη είναι βιασμός ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Washington Post 07.08.25

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«Γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Μία νεκρή και 13 τραυματίες 07.08.25

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Σύνταξη
