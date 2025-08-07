Καιρός: Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος

Εκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Τη Παρασκευή 8 Αυγούστου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Προβλήματα από τους ανέμους

Λογω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έκλεισε για το κοινό ο Εθνικός Κήπος.

Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το πρωί από τύχη δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός μετά από την πτώση δένδρου στην Ερμού.

Ενα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε κουλουρά που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε ευτυχώς γρήγορα.