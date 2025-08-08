Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού τίθενται σήμερα, Παρασκευή αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω των εξαιρετικά ευνοϊκών συνθηκών για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό έως ακραίο κίνδυνο, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) βρίσκονται, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για έντεκα Περιφέρειες, της Χώρας, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για αυξημένη επαγρύπνηση και αποφυγή δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει ήδη κινητοποιηθεί και ο μηχανισμός πρόληψης. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Συγκεκριμένα σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκονται οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας),

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,

Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων),

Περιφέρεια Κρήτης,

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης),

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους),

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης),

Συστάσεις Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.