Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στα Μέγαρα.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίνδρι, ενώ έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.