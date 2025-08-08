Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στα Μέγαρα.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίνδρι, ενώ έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι Μέγαρων. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
