Φωτιά στο νοσοκομείο Σωτηρία – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος. Ο χώρος έχει εκκενωθεί.

Με τη μέχρι στιγμής ενημέρωση της πυροσβεστικής δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμένο.