Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη φωτιά στην Κερατέα, μου μαίνεται ανεξέλεγκτη εδώ και ώρες.

Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών, ο οποίος διέμενε σε πλινθόκτιστο κτίσμα την περιοχή Τογάνι.

Το θλιβερό γεγονός γνωστοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλη Βαθρακογιάννη.

Όπως ανακοίνωσε, πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου σε πετρόχτιστη κατοικία στο Τογάνι Κερατέας και ενώ είχαν μεταβεί στο σημείο μετά από ενημέρωση για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Πρόκειται για περιοχή στην οποία δεν είχε ηχήσει το 112.