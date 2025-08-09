Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)
⚠ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Σάββατο 09/08
🔴 Ακραίος Κίνδυνος 5⃣ σε:
📍 #Αττική & #Κύθηρα
📍 #Κορινθία #Αργολίδα & #Λακωνία
📍 περιοχές #Βοιωτία #Εύβοια #Αχαΐα #Ηλεία & #Αρκαδία
🟠🟡 Πολύ υψηλός 4️⃣& υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας & σε αρκετές… pic.twitter.com/JkQxzJawSj
— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 8, 2025
Κίνδυνος πυρκαγιάς: Σε πορτοκαλί συναγερμό 10 περιφέρειες
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
