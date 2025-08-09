Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Τελειωμό δεν έχει ο πύρινος εφιάλτης στην Αττική. Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη και συνεχίζει απρόσκοπτα το καταστροφικό της έργο.

Τα πλάνα και οι φωτογραφίες που εξασφάλισε το in, κόβουν την ανάσα.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη φωτιά:

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/8/25) σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έφτασε μέσα σε λίγο χρόνο σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, περνώντας μέσα από τον οικισμό στην Παλαιά Φώκαια και αφήνοντας πίσω έναν νεκρό και πολλά καμένα σπίτια.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, τα μηνύματα του 112 ηχούσαν σχεδόν απανωτά για εκκένωση περιοχών, ενώ, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της Πυροσβεστικής από γη και αέρα, οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους.

Τα δυο κύρια μέτωπα της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Κερατέα είναι στην Παλαιά Φώκαια και στην περιοχή Θυμάρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την φωτιά με το κυρίως πρόβλημα, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις, που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει και σε απεγκλωβισμούς δεκάδων πολιτών. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, δεκάδες σπίτια έχουν καεί ή υποστεί ζημιές, ενώ ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον μιας τεράστιας έκτασης, από το Τογάνι Κερατέας, όπου ξεκίνησε, έως τις παρυφές της Αναβύσσου, όπου κατευθύνεται το πύρινο μέτωπο.