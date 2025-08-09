Meteo: Πάνω από 15.800 στρέμματα καμένα στην Κερατέα – Δορυφορική εικόνα της δασικής πυρκαγιάς

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr επεξεργάστηκε υψηλής ποιότητας δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus για τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής.

Ο δορυφόρος Legion (αισθητήρας VHR2) πέρασε πάνω από την περιοχή το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 και κατέγραψε την καταστροφή, μέχρι εκείνη την ώρα από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:19 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου. Ο καπνός είχε καλύψει τον ουρανό της Αττικής.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κερατέα παρέμεναν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Η μεγάλη πυρκαγιά άφησε πίσω της έναν νεκρό, χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους και σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς.