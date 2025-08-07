newspaper
07.08.2025 | 19:07
Φωτιά στη Ροδόπη: Καίγεται αγροτοδασική έκταση - Σηκώθηκαν εναέρια
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 20:20
Πυρκαγιά στην Καβάλα - Καίει δασική έκταση (βίντεο)
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 19:00

Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Γαλλία έχει προκαλέσει μια «καταστροφή άνευ προηγουμένου», όπως αναφέρει το RFI, ενώ είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 1949.

Για «πολυήμερη» επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης στο χωριό Ριμπότ, στο νότιο τμήμα του διαμερίσματος Οντ, μια αγροτική, δασώδη περιοχή όπου βρίσκονται πολλά οινοποιεία.

Περίπου 2.000 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για να ελέγξουν την πυρκαγιά, με τη βοήθεια 500 πυροσβεστικών οχημάτων, τεσσάρων αεροσκαφών Canadair και ελικοπτέρων εξοπλισμένων για ρίψη νερού.

«Η πυρκαγιά εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργή και η κατάσταση παραμένει δυσμενής», δήλωσε η Λουσί Ροές, γενική γραμματέας της νομαρχίας Οντ, αναφερόμενη στις συνθήκες ξηρασίας, την άνοδο της θερμοκρασίας και τους ισχυρούς ανέμους.

«Αυτή η πυρκαγιά θα μας κρατήσει απασχολημένους για αρκετές ημέρες. Είναι μια επιχείρηση μακράς διάρκειας», τόνισε η ίδια.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Η φωτιά στη Γαλλία έχει καταστρέψει ήδη 17.000 εκτάρια γης

Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει περίπου 17.000 εκτάρια γης – μια έκταση μεγαλύτερη από την πόλη του Παρισιού, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Κριστόφ Μανί, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Οντ.

Περίπου 3.000 σπίτια εξακολουθούσαν να απειλούνται από τη φωτιά σήμερα Πέμπτη, ενώ περίπου 1.000 άτομα που είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις οικίες τους.

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο Μανί, προσθέτοντας: «Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση».

Οι πυροσβέστες προειδοποίησαν ότι για αργότερα την Πέμπτη προβλέπονται ισχυρότεροι άνεμοι, ενώ οι τοπικές θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 32 °C.

Νεκρή μια 65χρονη γυναίκα

Μια 65χρονη γυναίκα, η οποία είχε αρνηθεί να απομακρυνθεί από την οικία της, βρέθηκε νεκρή στο καμένο σπίτι της, ενώ 13 άτομα τραυματίστηκαν, 11 από τα οποία ήταν πυροσβέστες, σύμφωνα με την νομαρχία του Οντ.

Περίπου 36 σπίτια και πολλά αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί.

Τρεις άνθρωποι που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι από τους συγγενείς τους έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με τις αρχές.

«Μοιάζει με σεληνιακό τοπίο»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή την Τετάρτη, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως «καταστροφή άνευ προηγουμένου» και την συνέδεσε με την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους κατοίκους, τους εκλεγμένους αξιωματούχους και τους τοπικούς αμπελουργούς.

Η ανάρτηση του Μπαϊρού στο Χ:

Ο Ζακ Πιρό, δήμαρχος του χωριού Ζονκιέρ, δήλωσε την Τετάρτη:

«Μοιάζει με σεληνιακό τοπίο, όλα είναι καμένα. Πάνω από το μισό ή τα τρία τέταρτα του χωριού έχουν καεί. Είναι κόλαση», είπε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM-TV.

Ο Νταβίντ Σερντάν, 51 ετών, εγκατέλειψε το Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, όπου πέθανε η γυναίκα που αρνήθηκε να απομακρυνθεί από την περιοχή.

«Το βλέπω με ρεαλισμό. Έχω μόνο υλικές ζημιές», είπε ο Σερντάν.

Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία.

Μακροπρόθεσμες οι επιπτώσεις από την πυρκαγιά

Άνθρωποι που βρίσκονται σε απόσταση έως και 30 χιλιομέτρων από τη φωτιά έχουν αισθανθεί τις επιπτώσεις της.

«Ο αέρας είναι πνιγηρός. Η μυρωδιά του καμένου έχει εμποτίσει τα σπίτια», δήλωσε ο Σερζ ντε Σόουζα, κάτοικος της παραθαλάσσιας πόλης Πορτ-λα-Νουβέλ.

Η συχνότητα των πυρκαγιών έχει αρνητικές επιπτώσεις στους κατοίκους της περιοχής, δήλωσε η Οντ Νταμεσέν, που ζει στην πόλη Φαμπρεζάν.

«Είναι τρομερό για την άγρια φύση, τη χλωρίδα και για τους ανθρώπους που χάνουν τα πάντα», είπε.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

«Όλοι οι πόροι της χώρας έχουν κινητοποιηθεί», έγραψε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο X, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη προσοχή».

Η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων, Χάντζα Λαχμπίμπ, δήλωσε στις X: «Η ΕΕ είναι έτοιμη να κινητοποιήσει τη διεθνή υποστήριξη, εάν χρειαστεί».

Σύμφωνα με το RFI, το διαμέρισμα Οντ έχει δει μια αύξηση στις καμένες εκτάσεις τα τελευταία χρόνια, η οποία επιδεινώνεται από τις χαμηλές βροχοπτώσεις και την εκρίζωση των αμπελώνων, που παλαιότερα βοηθούσαν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Αυτό το καλοκαίρι έχουν ήδη σημειωθεί περίπου 9.000 πυρκαγιές, κυρίως κατά μήκος της ακτής της Μεσογείου, σύμφωνα με τη γαλλική υπηρεσία διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Business
HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β’ τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β’ τριμήνου

Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Wow 07.08.25

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα
«Μεταβατική» κυβέρνηση 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δηλώσεις Ριμπέρα 07.08.25

«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Washington Post 07.08.25

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Μία νεκρή και 13 τραυματίες 07.08.25

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Σύνταξη
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Σχέδιο δύο φάσεων 07.08.25

«Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» - Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων με τις ευλογίες Τραμπ

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Wow 07.08.25

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα
«Μεταβατική» κυβέρνηση 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
