Η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Γαλλία έχει προκαλέσει μια «καταστροφή άνευ προηγουμένου», όπως αναφέρει το RFI, ενώ είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 1949.

Για «πολυήμερη» επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης στο χωριό Ριμπότ, στο νότιο τμήμα του διαμερίσματος Οντ, μια αγροτική, δασώδη περιοχή όπου βρίσκονται πολλά οινοποιεία.

Περίπου 2.000 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για να ελέγξουν την πυρκαγιά, με τη βοήθεια 500 πυροσβεστικών οχημάτων, τεσσάρων αεροσκαφών Canadair και ελικοπτέρων εξοπλισμένων για ρίψη νερού.

«Η πυρκαγιά εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργή και η κατάσταση παραμένει δυσμενής», δήλωσε η Λουσί Ροές, γενική γραμματέας της νομαρχίας Οντ, αναφερόμενη στις συνθήκες ξηρασίας, την άνοδο της θερμοκρασίας και τους ισχυρούς ανέμους.

«Αυτή η πυρκαγιά θα μας κρατήσει απασχολημένους για αρκετές ημέρες. Είναι μια επιχείρηση μακράς διάρκειας», τόνισε η ίδια.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

French firefighters continue to battle the spread of a wildfire in the south that has left one person dead and burnt 17,000 hectares. It’s the country’s biggest blaze since 1949, according to the Minister for Ecological Transition, Agnès Pannier-Runacher. https://t.co/NEzHrxDGaG — RFI English (@RFI_En) August 7, 2025

Η φωτιά στη Γαλλία έχει καταστρέψει ήδη 17.000 εκτάρια γης

Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει περίπου 17.000 εκτάρια γης – μια έκταση μεγαλύτερη από την πόλη του Παρισιού, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Κριστόφ Μανί, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Οντ.

Περίπου 3.000 σπίτια εξακολουθούσαν να απειλούνται από τη φωτιά σήμερα Πέμπτη, ενώ περίπου 1.000 άτομα που είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις οικίες τους.

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο Μανί, προσθέτοντας: «Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση».

Οι πυροσβέστες προειδοποίησαν ότι για αργότερα την Πέμπτη προβλέπονται ισχυρότεροι άνεμοι, ενώ οι τοπικές θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 32 °C.

Nearly 2,000 firefighters are battling for a third day to contain France’s biggest wildfire since 1949. It has already swept through an area one-and-a-half times bigger than Paris https://t.co/dVXEzyM1H8 pic.twitter.com/d17wBP3jdB — Reuters (@Reuters) August 7, 2025

Νεκρή μια 65χρονη γυναίκα

Μια 65χρονη γυναίκα, η οποία είχε αρνηθεί να απομακρυνθεί από την οικία της, βρέθηκε νεκρή στο καμένο σπίτι της, ενώ 13 άτομα τραυματίστηκαν, 11 από τα οποία ήταν πυροσβέστες, σύμφωνα με την νομαρχία του Οντ.

Περίπου 36 σπίτια και πολλά αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί.

Τρεις άνθρωποι που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι από τους συγγενείς τους έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με τις αρχές.

«Μοιάζει με σεληνιακό τοπίο»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή την Τετάρτη, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως «καταστροφή άνευ προηγουμένου» και την συνέδεσε με την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους κατοίκους, τους εκλεγμένους αξιωματούχους και τους τοπικούς αμπελουργούς.

Η ανάρτηση του Μπαϊρού στο Χ:

Aux côtés des forces de secours et de sécurité, des habitants, des viticulteurs et des élus. pic.twitter.com/oNQFVttr6H — François Bayrou (@bayrou) August 7, 2025

Ο Ζακ Πιρό, δήμαρχος του χωριού Ζονκιέρ, δήλωσε την Τετάρτη:

«Μοιάζει με σεληνιακό τοπίο, όλα είναι καμένα. Πάνω από το μισό ή τα τρία τέταρτα του χωριού έχουν καεί. Είναι κόλαση», είπε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM-TV.

Ο Νταβίντ Σερντάν, 51 ετών, εγκατέλειψε το Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, όπου πέθανε η γυναίκα που αρνήθηκε να απομακρυνθεί από την περιοχή.

«Το βλέπω με ρεαλισμό. Έχω μόνο υλικές ζημιές», είπε ο Σερντάν.

Μακροπρόθεσμες οι επιπτώσεις από την πυρκαγιά

Άνθρωποι που βρίσκονται σε απόσταση έως και 30 χιλιομέτρων από τη φωτιά έχουν αισθανθεί τις επιπτώσεις της.

«Ο αέρας είναι πνιγηρός. Η μυρωδιά του καμένου έχει εμποτίσει τα σπίτια», δήλωσε ο Σερζ ντε Σόουζα, κάτοικος της παραθαλάσσιας πόλης Πορτ-λα-Νουβέλ.

Η συχνότητα των πυρκαγιών έχει αρνητικές επιπτώσεις στους κατοίκους της περιοχής, δήλωσε η Οντ Νταμεσέν, που ζει στην πόλη Φαμπρεζάν.

«Είναι τρομερό για την άγρια φύση, τη χλωρίδα και για τους ανθρώπους που χάνουν τα πάντα», είπε.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

«Όλοι οι πόροι της χώρας έχουν κινητοποιηθεί», έγραψε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο X, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη προσοχή».

L’incendie dans l’Aude progresse. Tous les moyens de la Nation sont mobilisés. Soutien à nos sapeurs-pompiers ainsi qu’à nos forces luttant contre les flammes. Confiance au gouvernement et aux élus, pleinement engagés. Dans cette épreuve,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2025

Η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων, Χάντζα Λαχμπίμπ, δήλωσε στις X: «Η ΕΕ είναι έτοιμη να κινητοποιήσει τη διεθνή υποστήριξη, εάν χρειαστεί».

Nous suivons de près la situation difficile des incendies dans le département de l’#Aude, en France. Mes pensées vont à toutes les personnes touchées ainsi qu’aux courageux pompiers qui luttent sans relâche. L’UE est prête à mobiliser un soutien, si nécessaire. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 6, 2025

Σύμφωνα με το RFI, το διαμέρισμα Οντ έχει δει μια αύξηση στις καμένες εκτάσεις τα τελευταία χρόνια, η οποία επιδεινώνεται από τις χαμηλές βροχοπτώσεις και την εκρίζωση των αμπελώνων, που παλαιότερα βοηθούσαν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Αυτό το καλοκαίρι έχουν ήδη σημειωθεί περίπου 9.000 πυρκαγιές, κυρίως κατά μήκος της ακτής της Μεσογείου, σύμφωνα με τη γαλλική υπηρεσία διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων.