Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Οι γάλλοι πυροσβέστες δίνουν και σήμερα μάχη για να περιορίσουν τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη χώρα εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες, η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης από το χωριό Ριμπότ, ανάμεσα στην Καρκασόν και τη Ναρμπόν, έχει κάψει μέχρι τώρα περισσότερα από 160.000 στρέμματα και έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Σε τηλεοπτικές εικόνες φαίνονται σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από τη δασική περιοχή του νομού Οντ στη νότια Γαλλία.

«Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο συνταγματάρχης Κριστόφ Μανί, ένας από τους αξιωματικούς που ηγούνται των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

Η πυρκαγιά, η οποία μαίνεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία προς την πλευρά της Μεσογείου, έχει ήδη κάψει μια περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι. Αξιωματούχοι είπαν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στη Γαλλία από το 1949.

Ο άνεμος, που έσπρωχνε τις φλόγες προς τα μεσογειακά παράλια, γύρισε όμως χθες, Τετάρτη, και έστρεψε και πάλι τη φωτιά προς την οροσειρά Κορμπιέρ, όπου βρίσκονται γύρω στα 15 χωριά τα οποία είχαν ήδη πληγεί, άμεσα ή έμμεσα, από την πυρκαγιά.

«Το πίσω μέρος της φωτιάς έγινε το μπροστινό της μέρος», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μανί. Και το μέτωπο, που εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτο, επιστρέφει προς «το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε» και σε «αρκετά απρόσιτες δασικές ζώνες», πρόσθεσε.

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μια 65χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει. Η νομαρχία ανακοίνωσε επίσης πως υπάρχουν 13 τραυματίες: δύο κάτοικοι νοσηλεύονται, ένας από τους οποίους με σοβαρά εγκαύματα, καθώς και ένδεκα πυροσβέστες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

Ορατή από το διάστημα η πυρκαγιά στην περιοχή Όντ

H εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, Météo France, ανέβασε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ δορυφορικές εικόνες από τη νότια Γαλλία, όπου είναι ορατοί από το διάστημα οι καπνοί από την πυρκαγιά στην περιοχή Όντ κοντά στα Πυρηναία.

Το ινστιτούτο μετεωρολογικής πρόγνωσης επισημαίνει επίσης ότι «ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει υψηλός σε πολλά διαμερίσματα στη νότια Γαλλία, σύμφωνα με το Météo des forêts».

Depuis mardi, l'Aude est touchée par un très violent incendie, dont le panache de fumée est visible depuis l'espace.

Μπαϊρού: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού επισκεπτόμενος την πληγείσα περιοχή εξέφρασε τη λύπη του για μια «καταστροφή άνευ προηγουμένου». Αυτή ήταν η μεγαλύτερη έκταση που κάηκε σε μία μόνο πυρκαγιά από το 1949, πρόσθεσε. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη και με την ξηρασία», είπε ο Μπαϊρού.

Ένα άτομο νεκρό, ένα αγνοούμενο και 13 τραυματίες

Ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του από την πυρκαγιά, άλλα δεκατρία τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά. Μια 65χρονη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο αγνοείται.

Οι Αρχές εκκένωσαν αρκετά κάμπινγκ και τουλάχιστον ένα χωριό στην περιοχή αυτή της Γαλλίας, που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών. Ο δήμαρχος του χωριού Ζονκιέρ, Ζακ Πιρό, είπε ότι όλοι οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

«Είναι μια σκηνή που σε γεμίζει με θλίψει και απόγνωση», δήλωσε στο BFM TV. «Θυμίζει σεληνιακό τοπίο. Όλα έχουν καεί. Πάνω από τα τρία τέταρτα του χωριού έγιναν στάχτη. Είναι μια κόλαση».

«Άφησα τα πάντα πίσω μου», είπε ο Νταβίντ Σερντάν, που εγκατέλειψε άρον άρον το σπίτι του στο χωριό Σεν Λοράν ντε λα Καμπρίς, όπου βρήκε φρικτό θάνατο η 65χρονη. «Αλλά αν το καλοσκεφτώ, είμαι ζωντανός, μόνον υλικές ζημιές έπαθα», πρόσθεσε ο ηλικίας 51ετών Σερντάν, που ζούσε κοντά στο θύμα.

2.100 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Πάνω από 2.100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συγκρατήσουν την πύρινη λαίλαπα με τη βοήθεια 90 πυροσβεστικών αεροπλάνων και 40 ελικοπτέρων, σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η νομαρχία Όντ.

Ο Alexandre Jouassard, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξέφρασε τις ανησυχίες του για την εξέλιξη των πυρκαγιών στη Γαλλία. «Το Σαββατοκύριακο θα είναι δύσκολο», τόνισε σύμφωνα με τη Le Figaro.

Ο Μιχαέλ Σαμπότ, αναπληρωτής διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Οντ, δήλωσε αργά την Τετάρτη στο γαλλικό δίκτυο BFM-TV ότι οι φλόγες «σίγουρα» δεν θα τεθούν υπό έλεγχο την Πέμπτη.

Αυτό οφείλεται στις «δυσμενείς καιρικές συνθήκες», είπε, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι άνω των 40 χιλιομέτρων την ώρα (25 μίλια την ώρα) που προβλέπονται για σήμερα θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ξηρασία της βλάστησης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη στήριξή της στη δοκιμαζόμενη από τις πυρκαγιές Γαλλία.

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Γαλλίας καθώς οι χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της μαίνονται στην Οντ. Οι σκέψεις μου είναι με τους γενναίους πυροσβέστες καθώς μάχονται με τις φλόγες. Είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε τους πόρους του rescEU για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ελέγχου των πυρκαγιών».

Europe stands with France as the worst wildfires in its recent history rage in Aude. My thoughts are with the brave firefighters as they battle the blaze. We are ready to mobilise rescEU resources to support efforts to bring the fires under control.

Πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Le Figaro, Deutsche Welle