Οι Γάλλοι πυροσβέστες αγωνίζονταν ολόκληρη την Τετάρτη (και σήμερα Πέμπτη) να ελέγξουν τη μεγαλύτερη πυρκαγιά της χώρας σε σχεδόν 80 χρόνια, με τη φωτιά στην νότια περιοχή Όντ να έχει ήδη καταστρέψει μια έκταση μεγαλύτερη από το Παρίσι, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο χωριό Σαν Λορέν ντε λα Καμπρερίς, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Περπινιάν, σύμφωνα με την νομαρχία. Η πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε δάση και χωριά, κατέκαψε τουλάχιστον 25 σπίτια, αναγκάζοντας κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν την περιοχή. Πολλές οδοί έχουν κλείσει.

«Είναι μια καταστροφή άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού κατά την επίσκεψή του στο Σαν Λορέν ντε λα Καμπρερίς.

Μέχρι στιγμής, έχουν καεί πάνω από 15.000 εκτάρια. Αυτό είναι παρόμοιο με τη συνολική έκταση που κάηκε σε ολόκληρη τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταϊγιό. Πρόσθεσε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη έκταση που έχει καεί από μία μόνο πυρκαγιά στη Γαλλία από το 1949.

The fire in Aude, France is still completely out of control 😩 pic.twitter.com/PYox9ghW7K

Η φωτιά κινήθηκε με απίστευτη ταχύτητα, χωρίς να αφήσει χρόνο για προετοιμασία, δήλωσε η Ολλανδή Ρενάτε Κουτ, η οποία βρισκόταν σε διακοπές στο Σαν Λορέν ντε λα Καμπρερίς με τον σύντροφό της και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή.

«Τη μια στιγμή μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τα παιδιά μας… και σκεφτόμασταν, «Κοιτάξτε, φωτιά!». Την επόμενη, έπρεπε να μπούμε στο αυτοκίνητο και να φύγουμε, προσευχόμενοι για προστασία. Δεν πήραμε τίποτα μαζί μας και απλά φύγαμε», είπε. «Είμαστε καλά. Σαν από θαύμα».

🔥🌲 MAJOR FOREST FIRE IN SOUTHERN FRANCE More than 16,000 hectares have burned in Aude, southern France. In total, 25 homes and 40 cars have been destroyed. pic.twitter.com/ERx5a43Vqb

