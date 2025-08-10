Φωτιά: Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος για αύριο Δευτέρα – Στο πορτοκαλί επτά περιοχές
Πολύ υψηλός ο κίνδυνος (κατηγορία 4) να ξεσπάσει φωτιά σε επτά Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας - Συστάσεις στους πολίτες
Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική καθώς ο κίνδυνος για φωτιά παραμένει πολύ υψηλός (κατηγορία 4) για επτά Περιφέρειες και για αύριο, Δευτέρα.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) βρίσκονται στο «κόκκινο» για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.
Στο «πορτοκαλί» βρίσκονται η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Σκύρος, νησιά του βορείου και νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη, η Ροδόπη, η Θάσος, η Ξάνθη, ο Έβρος συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης, η Χαλκιδική συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους και η Πρέβεζα.
Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες στο ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Δευτέρα 11/08
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍 #Αττική #Κύθηρα #Βοιωτία #Εύβοια & #Σκύρο
📍 #Αργολίδα #Κορινθία #Ηλεία
📍 #Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία #Πρέβεζα
📍 #Έβρο #Σαμοθράκη #Λήμνο #Λέσβο #Χίο & #Ψαρά
📍 περιοχές #Φθιώτιδα #Αχαΐα… pic.twitter.com/zpuCbjv6sq
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025
Δευτέρα: Οι επτά «πορτοκαλί» Περιφέρειες
Οι Περιφέρειες της χώρας για τις οποίες υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά (κατηγορία κινδύνου 4) είναι οι εξής:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν φωτιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
