Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Φωτιά: Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια – Στο πορτοκαλί 10 περιφέρειες
Ελλάδα 10 Αυγούστου 2025 | 09:18

Φωτιά: Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια – Στο πορτοκαλί 10 περιφέρειες

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, σε 2 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Spotlight

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας κινδύνου 5) προβλέπεται για σήμερα, Κυριακή σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) υπάρχει για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Σε πορτοκαλί συναγερμό 10 περιφέρειες

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Economy
Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Καιρός 10.08.25

Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο – Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους
Ακρίβεια 10.08.25

Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο - Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους

Νέες αυξήσεις στις τιμές εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους πολίτες να πιέζονται ολοένα και περισσότερο από την καλπάζουσα ακρίβεια, που εξαϋλώνει την αγοραστική τους δύναμη

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Υδροπλάνα: Μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές
Η νέα πρόβλεψη 10.08.25

Υδροπλάνα, μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο νέου νόμου το οποίο προσθέτει «πρωτοφανείς διαδικασίες» που θα καθυστερούν - εάν δεν μπλοκάρουν - την αδειοδότηση, αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»

Κώστας Ντελέζος
Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη
Φωτιά στην Αττική 09.08.25

Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη

Κάτοικοι από τρεις οικισμούς περιγράφουν στο in τις δύσκολες στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών – Οι φωτιές έπληξαν την Παλαιά Φώκαια, την Ανάβυσσο και την Κερατέα, αφήνοντας πίσω ως τραγικό απολογισμό έναν 76χρονο νεκρό, καμένες εκτάσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οχήματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Συνέλαβαν άρον άρον δύο εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στην Κερατέα
Ελλάδα 09.08.25

Συνέλαβαν άρον άρον δύο εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στην Κερατέα

Σε σύλληψη για την πυρκαγιά στην Κερατέα δύο απλών υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και μάλιστα από το τμήμα Καλλιθέας που πήγαν να κάνουν αυτοψία, προχώρησαν με πρωτοφανή σπουδή οι Αρχές, με την εταιρεία να μιλά για παράνομες συλλήψεις

Σύνταξη
Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους [βίντεο]
Βίντεο-ντοκουμέντο 09.08.25

Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους

Δραματική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο. Διασώθηκαν και γονείς που παγιδεύτηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Καιρός 10.08.25

Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90's έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Ανησυχητικές» εικόνες 10.08.25

«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τι συμβαίνει με τα πολύ αδύνατα μοντέλα; Η επιστροφή της αμφιλεγόμενης τάσης του «super skinny» των 1990s και αρχών 2000s ανησυχεί ειδικούς μόδας και ακαδημαϊκους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ' την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο – Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους
Ακρίβεια 10.08.25

Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο - Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους

Νέες αυξήσεις στις τιμές εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους πολίτες να πιέζονται ολοένα και περισσότερο από την καλπάζουσα ακρίβεια, που εξαϋλώνει την αγοραστική τους δύναμη

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλον Μασκ: Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του μεγιστάνα για τα Robotaxi
Απειλή από Κίνα 10.08.25

Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του Έλον Μασκ

Η αυτόνομη οδήγηση είναι το μεγάλο όνειρο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αλλά ομάδα επενδυτών κινήθηκε νομικά για δοκιμές που κάνει η εταιρεία του Έλον Μασκ στα Robotaxi

Γιώργος Κανελλόπουλος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται
Πολιτική 10.08.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται

Αν και Αύγουστος η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δημοσίευμα του in προκάλεσε μια παραίτηση και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Ο ρόλος-κλειδί στη ΔΕΘ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αντικειμενικές αξίες: Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων – Οι αλλαγές σε 2.167 περιοχές
Τιμές ζώνης 10.08.25

Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων - Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες σε 2.167 περιοχές

Βίλες, παραθαλάσσια οικόπεδα και τουριστικά φιλέτα αποκτούν μεγαλύτερη φορολογητέα αξία με την αλλαγή στις αντικειμενικές - Η αύξηση της αξίας των ακινήτων θα ανεβάσει και τους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υδροπλάνα: Μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές
Η νέα πρόβλεψη 10.08.25

Υδροπλάνα, μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο νέου νόμου το οποίο προσθέτει «πρωτοφανείς διαδικασίες» που θα καθυστερούν - εάν δεν μπλοκάρουν - την αδειοδότηση, αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»

Κώστας Ντελέζος
