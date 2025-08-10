Σε ύφεση βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το Σάββατο (9/8) σε Βρυσούλα Πρέβεζας και Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας να δίνουν κυρίως μάχη με τις διάσπαρτες εστίες.

Στην Πρέβεζα, η φωτιά περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας, ενώ κάηκαν δύο σπίτια, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για εκκένωση της περιοχής. Πλέον, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε δασική έκταση και, αφού περικύκλωσε το χωριό, έφτασε σε αυλές σπιτιών.

Αστυνομικοί και εθελοντές απομάκρυναν με δυσκολία τους ηλικιωμένους, καθώς πολλοί κάτοικοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μήνυμα από το 112 εστάλη το μεσημέρι στους κατοίκους της Βρυσούλας, ζητώντας να απομακρυνθούν προς την Κρανέα.

Στο σημείο επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 86 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 29 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν μέχρι τη δύση του ηλίου 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.

Καλύτερη η εικόνα και στη Σαμοθράκη

Καλύτερη είναι η και εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Άνω Καρυώτες, στη Σαμοθράκη.

Η πυρκαγιά, έφτασε κοντά σε κάποιους οικισμούς, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Χθες λίγο μετά τις 20:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και πριν τη δύση του ηλίου επιχείρησαν και 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν στην Κερατέα

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι στη νοτιοανατολική Αττική «μετρούν» τις πληγές τους μετά την καταστροφική φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Κερατέα και είχε τραγικό απολογισμό, καθώς ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus, έως και τις 12:19 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου. Ο καπνός είχε καλύψει τον ουρανό της Αττικής.

Δύο συλλήψεις

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για τη φωτιά, ενώ η Ανακριτική Υπηρεσία της Πυροσβεστικής αναζητά διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο υπάλληλοι, που είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων, κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Παράλληλα, σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.