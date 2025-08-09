Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη

Πύρινος εφιάλτης, βγαλμένος από ταινία καταστροφής. Έτσι περιέγραψαν στο in οι κάτοικοι των οικισμών Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), Χάρβαλου και Θυμαριού τις φλόγες που απείλησαν τα σπίτια τους από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Οι πυρκαγιές έπληξαν την Παλαιά Φώκαια, την Ανάβυσσο και την Κερατέα, αφήνοντας πίσω ως τραγικό απολογισμό έναν 76χρονο νεκρό, σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οχήματα, στάχτη και καμένες εκτάσεις – περίπου 15.000 στρέμματα. Στον οικισμό της ΑΤΕ, κάποιοι έδωσαν μάχη με λάστιχα και κουβάδες· άλλοι είδαν το βιος τους να παραδίδεται στις φλόγες.

<br />

«Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα»

«Το μεσημέρι είχαμε alert από το 112 ότι καίγεται η Δροσιά. Λέγαμε να μην φύγουμε από το σπίτι, αλλά ήρθε ένα αυτοκίνητο της Πολιτικής Προστασίας που μας κάλεσε εκ νέου να εκκενώσουμε την περιοχή και έτσι αποχωρήσαμε. Πήγαμε στην παραλία της Ανάβυσσου και μείναμε μέχρι τις 20:00, ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές, όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα», διηγήθηκε στο in η κάτοικος της περιοχής, Νεκταρία Σταθερού, που είδε γειτονική της οικία να καίγεται.

Λίγο μετά τις 20:00 επέστρεψε στον οικισμό και, όπως ανέφερε, οι κάτοικοι συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάσβεση των πυρκαγιών. «Είχαμε την ομάδα ‘ATE safety’ στο Viber για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας», τόνισε ακόμη η κάτοικος.

Μια άλλη κάτοικος της ίδιας περιοχής , η Τζίνα Χριστοδούλου, υπογράμμισε πως έχουν εκδηλωθεί και άλλες πυρκαγιές στην περιοχή ανά τα χρόνια αλλά «να έχει μπει μέσα στους οικισμούς… Να μπει εδώ στα πλακώματα; Δεν έχει ξαναγίνει».

Το ξημέρωμα αγωνίας στο Χάρβαλο με τρία καμένα σπίτια

Στον οικισμό Χάρβαλο, περίπου 200 κάτοικοι βίωσαν μια νύχτα αγωνίας και ένα πρωινό με τρία καμένα σπίτια. Ο πρόεδρος του συλλόγου «Γαλήνη» των οικισμών Μανούτσο – Χάρβαλο, Νικόλαος Νικολόπουλος, ανέφερε στο in ότι η περιοχή υπέστη ολική καταστροφή.

«Από χθες το μεσημέρι παλεύουμε σε αντίξοες συνθήκες. Όλη νύχτα είχαμε αναζωπυρώσεις, παλεύαμε να κρατήσουμε το δάσος ακέραιο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «σήμερα, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, πώς πήρε φωτιά η ρεματιά και καήκανε τρία σπίτια, δυστυχώς, μιλάμε για καταστροφή. Ζούμε εδώ πέρα από 1987, είναι η δεύτερη φορά που καιγόμαστε, το 2004 είχαμε ξανακαεί», είπε.

<br />

Για τη μάχη με τις φλόγες, ο κ. Νικολόπουλος υπογράμμισε πως «παλεύαμε με λάστιχα, νερό δεν είχαμε και ήταν χαμηλή η πίεση, ρεύμα δεν είχαμε. Πόλεμος». Από την πλευρά της, η αδερφή του προέδρου του συλλόγου «Γαλήνη», Μαρία Νικολακοπούλου, επισήμανε με αγανάκτηση πως υπήρχε περισσότερη αστυνομία και περιπολικά, παρά μέσα πυρόσβεσης στην περιοχή.

«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις»

Ακόμη μία περιοχή που επλήγη ήταν το Θυμάρι. Κηπουρός της περιοχής περιέγραψε ότι ο καπνός έκανε την αναπνοή αδύνατη. «Είχα κάτι πελάτες εδώ και τώρα γλιτώσανε (σ.σ. οι περιουσίες τους), που ρίξανε τα αεροπλάνα», τόνισε στο in.

Απόκοσμες εικόνες αποτυπώνονται στο οδοιπορικό του in. Οι χαρακιές στο σώμα της φύσης θα πάρουν χρόνια να γιατρευτούν, τα δέντρα από το βαθύ πράσινο γκρίζαραν και ο αέρας θα κουβαλά για κάποιο διάστημα τη μυρωδιά της στάχτης. Και, όπως φώναξε μια κάτοικος τη στιγμή που οι φλόγες βρίσκονταν δίπλα από το σπίτι της, «ζούμε την καταστροφή».