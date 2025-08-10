Φωτιά στην Κερατέα: Ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας – Υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου
Δορυφορική εικόνα της πληγείσας έκτασης - Κάηκαν περίπου 15.808 στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου
Η νοτιοανατολική Αττική μετρά τις πληγές της μετά την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Κερατέα. Η φωτιά επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 76χρονου και σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και να την ανακόψουν προτού αυτή τον φτάσει.
Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.
Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε το Σάββατο (9/8) στις 12:19, έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus, υπολογίζεται ότι έγιναν στάχτη 15.808 στρέμματα.
Εκ των οποίων κάηκαν:
- 11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις
- 2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές
- 811 στρέμματα άλλες χρήσεις
- 643 στρέμματα βοσκότοποι
- 440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση
- 127 στρέμματα καλλιέργειες
- 0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις
Στον πίνακα καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν
7.950 στρέμματα κάηκαν στην Ηλεία
Αντίστοιχα, στην Ηλεία, σύμφωνα με χθεσινή δορυφορική λήψη και ώρα 12:49, η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 7.950 στρέμματα. Συγκεκριμένα, από τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στο Χελιδόνι κάηκαν:
- 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές
- 1.960 στρέμματα καλλιέργειες
- 2.380 δασικές εκτάσεις
