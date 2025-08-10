Η νοτιοανατολική Αττική μετρά τις πληγές της μετά την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Κερατέα. Η φωτιά επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 76χρονου και σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και να την ανακόψουν προτού αυτή τον φτάσει.

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε το Σάββατο (9/8) στις 12:19, έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus, υπολογίζεται ότι έγιναν στάχτη 15.808 στρέμματα.

Εκ των οποίων κάηκαν:

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Στον πίνακα καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν

7.950 στρέμματα κάηκαν στην Ηλεία

Αντίστοιχα, στην Ηλεία, σύμφωνα με χθεσινή δορυφορική λήψη και ώρα 12:49, η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 7.950 στρέμματα. Συγκεκριμένα, από τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στο Χελιδόνι κάηκαν: