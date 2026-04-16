Εντοπίστηκε η κατοικία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο

Culture Live 16 Απριλίου 2026, 10:40

Νέα ανακάλυψη αποκαλύπτει με ακρίβεια το σπίτι του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο, αλλάζοντας την εικόνα για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια ξεχασμένη λεπτομέρεια σε αρχεία του Λονδίνου έφερε στο φως κάτι που μέχρι σήμερα έλειπε από το «παζλ» της ζωής του Ουίλιαμ Σαίξπηρ: το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν το σπίτι του στην πόλη.

Η ανακάλυψη που άλλαξε τα δεδομένα

Μέχρι σήμερα, οι ιστορικοί γνώριζαν ότι ο Σαίξπηρ είχε αποκτήσει κατοικία στο Blackfriars, έναν χώρο με ρίζες σε μοναστήρι Δομινικανών του 13ου αιώνα. Η τοποθεσία του, ωστόσο, παρέμενε κατά προσέγγιση — κοντά στην πύλη του συγκροτήματος.

Αυτό άλλαξε χάρη στην έρευνα της καθηγήτριας Λούσι Μάνρο από το King’s College London, η οποία εντόπισε έναν χάρτη της περιοχής από το 1668 στα London Archives.

«Ήταν μια απρόσμενη ανακάλυψη», σημείωσε, εξηγώντας ότι το εύρημα προέκυψε στο πλαίσιο μελέτης για τα θέατρα της εποχής.

Το σπίτι του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο ταυτοποιήθηκε σε χάρτη της περιοχής Blackfriars που χρονολογείται από το 1668. Τα London Archives, City of London Corporation, Πηγή: CNN

Το σπίτι του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο ταυτοποιήθηκε σε χάρτη της περιοχής Blackfriars που χρονολογείται από το 1668. Τα London Archives, City of London Corporation, Πηγή: CNN

Πώς έμοιαζε το σπίτι του Σαίξπηρ

Συγκρίνοντας τον χάρτη με παλαιότερες περιγραφές, η Μάνρο διαπίστωσε ότι τα στοιχεία «κουμπώνουν» με ακρίβεια. Το σπίτι φαίνεται πως είχε σχήμα L, με ένα τμήμα του να εκτείνεται πάνω από την πύλη του συγκροτήματος.

Το ίδιο σχέδιο αποκαλύπτει και το περιβάλλον του: δίπλα υπήρχαν κτίρια όπως η ταβέρνα Sign of the Cock, ενώ η κατοικία, αν και όχι τεράστια, ήταν αρκετά ευρύχωρη.

«Δεν ήταν μικρό — σε κάποια φάση μάλιστα χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστά σπίτια», εξηγεί η ερευνήτρια.

Μια αριστοκρατική αλλά «μικτή» γειτονιά

Όταν ο Σαίξπηρ αγόρασε το ακίνητο το 1613, το Blackfriars θεωρούνταν προνομιακή περιοχή. Εκεί ζούσαν μέλη της ανώτερης τάξης, αλλά σταδιακά εγκαθίσταντο και επαγγελματίες και τεχνίτες.

Αυτή η κοινωνική «μείξη» αποτυπώνει και τη μεταβαλλόμενη φυσιογνωμία του Λονδίνου της εποχής.

Τι αλλάζει στην εικόνα για τα τελευταία του χρόνια

Η ανακάλυψη δίνει νέα διάσταση στα τελευταία χρόνια του Σαίξπηρ, πριν τον θάνατό του το 1616.

Μέχρι τώρα, υπήρχε η αντίληψη ότι μετά την πυρκαγιά του θεάτρου Globe το 1613 αποσύρθηκε στο Στράτφορντ. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν κάτι διαφορετικό.

Ο Σαίξπηρ όχι μόνο παρέμεινε στο Λονδίνο, αλλά συνέχισε να εργάζεται και να συνεργάζεται — μεταξύ άλλων με τον Τζον Φλέτσερ στο έργο «The Two Noble Kinsmen».

Επένδυση ή συνειδητή επιλογή ζωής;

Ένα ακόμη ερώτημα που επανέρχεται είναι το γιατί αγόρασε το συγκεκριμένο ακίνητο.

Η Μάνρο δεν πείθεται από την άποψη ότι επρόκειτο απλώς για επένδυση. Αν αυτός ήταν ο στόχος, θα υπήρχαν πολλές άλλες επιλογές στο Λονδίνο.

Αντίθετα, η εγγύτητα με το Globe — σε απόσταση λίγων λεπτών — δείχνει ότι ο Σαίξπηρ παρέμενε ενεργά συνδεδεμένος με τη θεατρική του δραστηριότητα.

«Δεν είναι η εικόνα ενός απομονωμένου δημιουργού», τονίζει. «Είναι ένας άνθρωπος που συνεργάζεται, επενδύει και ζει μέσα στον πυρήνα της καλλιτεχνικής ζωής».

Ένα νέο κομμάτι στο παζλ του Σαίξπηρ

Ο Γουίλ Τος από το Shakespeare’s Globe χαρακτήρισε το εύρημα «εντυπωσιακό», σημειώνοντας ότι φωτίζει μια πιο ζωντανή και «αστική» πλευρά του Σαίξπηρ.

Η μελέτη θα δημοσιευτεί στο Times Literary Supplement, επιβεβαιώνοντας κάτι που οι ιστορικοί συχνά ξεχνούν: ακόμη και για την πιο εμβληματική μορφή της αγγλικής λογοτεχνίας, υπάρχουν ακόμη άγνωστες λεπτομέρειες που περιμένουν να αποκαλυφθούν.

*Με πληροφορίες από: CNN 

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Το Ισραήλ κατέστρεψε κρίσιμη γέφυρα στον Λίβανο

inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Οικογένεια & πατρίδα 16.04.26

Στον κόσμο της δική τους Οδύσσειας έβαλε το CinemaCon του Λας Βέγκας ο Κρίστοφερ Νόλαν, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό

Φροίξος Φυντανίδης
Τεχνολογία 16.04.26

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Τι έρχεται; 15.04.26

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι δράκοι επιστρέφουν 15.04.26

Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

Φροίξος Φυντανίδης
Μοναδικός 15.04.26

Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Φροίξος Φυντανίδης
Περιοδικός Τύπος 14.04.26

Μια φωτογραφία που απεικονίζει στρατιώτη της IDF να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Λουκάς Καρνής
Εξομολόγηση 14.04.26

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελλάδα 16.04.26

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Η ανακοίνωση 16.04.26

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Ατύχημα 16.04.26

Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Euroleague 16.04.26

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το κρίσιμο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όρισε η διοργανώτρια αρχή.

Βουλή 16.04.26

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δυναμικό «παρών» 16.04.26 Upd: 14:28

Συνάντηση με τον υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αθήνα αύριο στις 11:00 - Στο πλευρό των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη στέκεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία

Euroleague 16.04.26

Ο Ολυμπιακός παίζει για την πρώτη θέση με την Αρμάνι Μιλάνο και έχει ακόμη έναν σημαντικό λόγο για να το πετύχει – Η νέα διοργάνωση που φέρνει η Euroleague και αναμένεται να ξεκινήσει από τη νέα σεζόν.

Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε ότι «δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή που δεν θα διαβεί για να παραμείνει στην εξουσία» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Επικαιρότητα 16.04.26

Η επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, έγινε μετά την ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου αλλά και μετά τη σημερινή ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Βουλή 16.04.26

«Είναι ξεκάθαρο ότι το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, είναι ένα σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Στο Μεταξουργείο 16.04.26

Ο άγνωστος άνδρας προσέγγισε το θύμα που κινούνταν με τα πόδια στο Μεταξουργείο και αφού τον μαχαίρωσε, του άρπαξε το τσαντάκι που κρατούσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Οικογένεια & πατρίδα 16.04.26

Στον κόσμο της δική τους Οδύσσειας έβαλε το CinemaCon του Λας Βέγκας ο Κρίστοφερ Νόλαν, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό

Φροίξος Φυντανίδης
Αυτοδιοίκηση 16.04.26

Ο Δήμος Καλαμαριάς υποστηρίζει ότι η μόνη ουσιαστική διέξοδος για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, είναι η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων πρασίνου.

Ελλάδα 16.04.26

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος εγκαλεί τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο της εισαγγελική αρχής μετά την επίθεσή του στην ευρωπαία εισαγγελέα. «Η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι a’ la carte» τονίζει αυστηρά.

Μίνα Μουστάκα
Ιατρικό ανακοινωθέν 16.04.26

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάστασή του, στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν - «Αποκλείσαμε το ανεύρυσμα - Το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία» εξηγεί ο Ευτύχιος Αρχοντάκης

Πολιτική 16.04.26

«Κάνετε τους ψευτονταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά κουβέντα όταν ένας απόστρατος ισραηλινός σας εκβιάζει κ. Μητσοτάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή ο οποίος στοχοποίησε τον πρωθυπουργό για το κράτος δικαίου

Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Τον Νίκο Ανδρουλάκη ευχαρίστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του, για την προθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναβληθεί η συζήτηση εξαιτίας του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, τονίζοντας ωστόσο πως έκρινε ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει. Παρ'όλα αυτά, αμέσως μετά, έκανε «κωλοτούμπα», λέγοντας ότι λυπάται για το περιεχόμενο της συζήτησης και κατηγορώντας τον Ανδρουλάκη ότι «αναμασάει το παρελθόν» και μένει «κολλημένος σε συνθήματα του χθες»

Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ 16.04.26

Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Μελίνα Ζιάγκου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

