Εντοπίστηκε η κατοικία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο

Μια ξεχασμένη λεπτομέρεια σε αρχεία του Λονδίνου έφερε στο φως κάτι που μέχρι σήμερα έλειπε από το «παζλ» της ζωής του Ουίλιαμ Σαίξπηρ: το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν το σπίτι του στην πόλη.

Η ανακάλυψη που άλλαξε τα δεδομένα

Μέχρι σήμερα, οι ιστορικοί γνώριζαν ότι ο Σαίξπηρ είχε αποκτήσει κατοικία στο Blackfriars, έναν χώρο με ρίζες σε μοναστήρι Δομινικανών του 13ου αιώνα. Η τοποθεσία του, ωστόσο, παρέμενε κατά προσέγγιση — κοντά στην πύλη του συγκροτήματος.

Αυτό άλλαξε χάρη στην έρευνα της καθηγήτριας Λούσι Μάνρο από το King’s College London, η οποία εντόπισε έναν χάρτη της περιοχής από το 1668 στα London Archives.

«Ήταν μια απρόσμενη ανακάλυψη», σημείωσε, εξηγώντας ότι το εύρημα προέκυψε στο πλαίσιο μελέτης για τα θέατρα της εποχής.

Πώς έμοιαζε το σπίτι του Σαίξπηρ

Συγκρίνοντας τον χάρτη με παλαιότερες περιγραφές, η Μάνρο διαπίστωσε ότι τα στοιχεία «κουμπώνουν» με ακρίβεια. Το σπίτι φαίνεται πως είχε σχήμα L, με ένα τμήμα του να εκτείνεται πάνω από την πύλη του συγκροτήματος.

Το ίδιο σχέδιο αποκαλύπτει και το περιβάλλον του: δίπλα υπήρχαν κτίρια όπως η ταβέρνα Sign of the Cock, ενώ η κατοικία, αν και όχι τεράστια, ήταν αρκετά ευρύχωρη.

«Δεν ήταν μικρό — σε κάποια φάση μάλιστα χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστά σπίτια», εξηγεί η ερευνήτρια.

Μια αριστοκρατική αλλά «μικτή» γειτονιά

Όταν ο Σαίξπηρ αγόρασε το ακίνητο το 1613, το Blackfriars θεωρούνταν προνομιακή περιοχή. Εκεί ζούσαν μέλη της ανώτερης τάξης, αλλά σταδιακά εγκαθίσταντο και επαγγελματίες και τεχνίτες.

Αυτή η κοινωνική «μείξη» αποτυπώνει και τη μεταβαλλόμενη φυσιογνωμία του Λονδίνου της εποχής.

Τι αλλάζει στην εικόνα για τα τελευταία του χρόνια

Η ανακάλυψη δίνει νέα διάσταση στα τελευταία χρόνια του Σαίξπηρ, πριν τον θάνατό του το 1616.

Μέχρι τώρα, υπήρχε η αντίληψη ότι μετά την πυρκαγιά του θεάτρου Globe το 1613 αποσύρθηκε στο Στράτφορντ. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν κάτι διαφορετικό.

Ο Σαίξπηρ όχι μόνο παρέμεινε στο Λονδίνο, αλλά συνέχισε να εργάζεται και να συνεργάζεται — μεταξύ άλλων με τον Τζον Φλέτσερ στο έργο «The Two Noble Kinsmen».

Επένδυση ή συνειδητή επιλογή ζωής;

Ένα ακόμη ερώτημα που επανέρχεται είναι το γιατί αγόρασε το συγκεκριμένο ακίνητο.

Η Μάνρο δεν πείθεται από την άποψη ότι επρόκειτο απλώς για επένδυση. Αν αυτός ήταν ο στόχος, θα υπήρχαν πολλές άλλες επιλογές στο Λονδίνο.

Αντίθετα, η εγγύτητα με το Globe — σε απόσταση λίγων λεπτών — δείχνει ότι ο Σαίξπηρ παρέμενε ενεργά συνδεδεμένος με τη θεατρική του δραστηριότητα.

«Δεν είναι η εικόνα ενός απομονωμένου δημιουργού», τονίζει. «Είναι ένας άνθρωπος που συνεργάζεται, επενδύει και ζει μέσα στον πυρήνα της καλλιτεχνικής ζωής».

Ένα νέο κομμάτι στο παζλ του Σαίξπηρ

Ο Γουίλ Τος από το Shakespeare’s Globe χαρακτήρισε το εύρημα «εντυπωσιακό», σημειώνοντας ότι φωτίζει μια πιο ζωντανή και «αστική» πλευρά του Σαίξπηρ.

Η μελέτη θα δημοσιευτεί στο Times Literary Supplement, επιβεβαιώνοντας κάτι που οι ιστορικοί συχνά ξεχνούν: ακόμη και για την πιο εμβληματική μορφή της αγγλικής λογοτεχνίας, υπάρχουν ακόμη άγνωστες λεπτομέρειες που περιμένουν να αποκαλυφθούν.

*Με πληροφορίες από: CNN