«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Ο Φιλ Γουάνγκ ήταν έτοιμος να σηκώσει τη ζώνη του πρωταθλητή στο Clash of the Comics, τη βραδιά που «παντρεύει» την κωμωδία με το επαγγελματικό wrestling. Όμως, πριν προλάβει, ο Εντ Γκαμπλ εισέβαλε στο ρινγκ και του άρπαξε το έπαθλο, με τη βοήθεια του ογκώδους παλαιστή Μπάλλιτ. Ο συνιδρυτής της διοργάνωσης, Μαξ Όλεσγκερ, παραδέχεται με χιούμορ πως μόνος του θα τα έβγαζε πέρα με τον Γκαμπλ, αλλά όχι με τον «μπράβο» του, μιλώντας στον Guardian.

Η δημοτικότητα του wrestling έχει γνωρίσει έντονες διακυμάνσεις από τη «χρυσή δεκαετία» του 1980. Σήμερα, ύστερα από το εντυπωσιακό συμβόλαιο των 5 δισ. δολαρίων της WWE με το Netflix, το θέαμα επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή επικαιρότητα. Στη Βρετανία διαθέτει μια μακρά λαϊκή παράδοση και έχει αναδείξει κορυφαία ονόματα όπως ο Γουίλ Όσπρεϊ και ο Ζακ Σάμπρε Τζούνιορ. Πλέον, το wrestling επιχειρεί νέες καλλιτεχνικές συνεργασίες, από queer καμπαρέ έως παραστατικές «γλυπτικές» με bondage.

Οι «καλοί», οι «κακοί» και οι ουδέτεροι

Ο Όλεσγκερ, πρώην επαγγελματίας παλαιστής με το ψευδώνυμο Max Voltage, σύστησε το άθλημα στον συνεργάτη του Ίβαν Γκονζάλες. Οι δυο τους, ως κωμικό δίδυμο Max & Ivan, παρουσίασαν στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου το The Wrestling, μια πρωτότυπη παράσταση όπου κωμικοί και παλαιστές μοιράζονται το ίδιο ρινγκ. Η παραγωγή κέρδισε βραβείο και γνώρισε τεράστια επιτυχία, μετεξελισσόμενη στο σημερινό Clash of the Comics.

Το 2023, στο Ο2 του Λονδίνου, η Ρόζι Τζόουνς κέρδισε τον Γκρεγκ Ντέιβις σε μια μάχη που έγραψε ιστορία. Τώρα, η διοργάνωση μεταφέρεται στο Hammersmith Apollo, αυτόνομη πια και όχι στο πλαίσιο κάποιου φεστιβάλ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα του wrestling όπως οι Σάιμον Μίλερ, Κάρα Νουάρ και Λα Σικλονίκα, ενώ από τους κωμικούς ξεχωρίζουν οι Έισλινγκ Μπι, οι Flo & Joan και ο Τζέιμς Έικαστερ, που προκάλεσε δημόσια όποιον τολμήσει να τον αντιμετωπίσει. Στην περιγραφή και τα σχόλια, ο Νις Κουμάρ θα υποστηρίζει τους «κακούς», η Σάρα Πάσκο τους «καλούς» και ο Γκρεγκ Τζέιμς θα κρατά ουδέτερη στάση.

Ο μόχθος πίσω από την κωμωδία

Η προετοιμασία κάθε παράστασης απαιτεί μήνες δουλειάς. Οι κωμικοί στέλνονται σε σχολές πάλης για να μάθουν τα βασικά, ενώ οι ίδιοι συχνά ζητούν θεαματικές κινήσεις που οι επαγγελματίες προσπαθούν να υλοποιήσουν με ασφάλεια. Παρά τα μέτρα, οι τραυματισμοί δεν λείπουν: ο Όλεσγκερ έσπασε τον αστράγαλό του σε παράσταση, ενώ η Χέδερ Μπάντενμπεργκ – διοργανώτρια του queer καμπαρέ Fist Club – έσπασε τα δάχτυλα των ποδιών της σε προπόνηση.

Το Fist Club αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραλλαγές του wrestling. Συνδυάζει drag, queer performance και επαγγελματική πάλη, με line-up που αποτελείται κυρίως από drag kings και γυναικείες παρουσίες, αφήνοντας μόνο 10% χώρο σε στρέιτ άνδρες παλαιστές. Η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή: οι παραστάσεις γίνονται sold out και προσελκύουν κοινό κάθε ηλικίας.

Η παράσταση θυμίζει συχνά θέατρο – με χαρακτήρες, αφηγηματικές καμπύλες και καθαρές αντιπαραθέσεις καλού-κακού. Όπως επισημαίνει ο Όλεσγκερ, η ζωντανή αντίδραση του κοινού επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη της μάχης. «Κανείς δεν προσθέτει μια σκηνή σε ένα έργο του Σαίξπηρ, ακόμη κι αν το κοινό δείχνει ενθουσιασμένο», λέει χαρακτηριστικά στον Guardian. «Στην πάλη, όμως, αυτό μπορεί να συμβεί».

To wrestling «σπάει» τα ταμπού

Παράλληλα, στη Γλασκώβη, το καλλιτεχνικό πρότζεκτ Still Lives μετατρέπει τον αγώνα πάλης σε ζωντανή εγκατάσταση με τη βοήθεια του ιαπωνικού shibari, δημιουργώντας ακίνητες εικόνες που εξερευνούν τα όρια του σώματος.

Η πάλη μπορεί να γνωρίζει κύματα δημοτικότητας, αλλά για όσους την υπηρετούν είναι πρωτίστως τέχνη. Από τις γεμάτες αδρεναλίνη παραστάσεις του Clash of the Comics, μέχρι τα queer καμπαρέ και τις avant-garde εγκαταστάσεις, το wrestling αποδεικνύει πως ξεπερνά τα στερεότυπα και ανήκει σε κάθε φύλο, σώμα και καλλιτεχνική φόρμα.

*Με στοιχεία από: The Guardian, Κεντρική Φωτογραφία: Ιnstagram @fist__club

