Χαλκ Χόγκαν: Πέθανε ο διαβόητος βασιλιάς του wrestling

Ασθενοφόρα και ιατρικό προσωπικό κλήθηκαν στο σπίτι του 71χρονου θρύλου του WWE στο Κλίαργουοτερ της Φλόριντα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για «καρδιακή ανακοπή».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πλήθος αστυνομικών οχημάτων και διασωστών βρισκόταν έξω από την κατοικία του Χόγκαν, ο οποίος μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο.

Το δυσάρεστο αυτό νέο έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου η σύζυγός του, Σκάι, διέψευσε φήμες ότι βρισκόταν σε κώμα, δηλώνοντας πως η καρδιά του ήταν «δυνατή» καθώς ανάρρωνε από διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις.

Πριν από περίπου ένα μήνα, κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Χόγκαν βρισκόταν «στο κρεβάτι του θανάτου», αλλά τότε είχε αναφερθεί πως απλώς αντιμετώπιζε τα συμπτώματα μιας επέμβασης στον αυχένα που είχε υποβληθεί τον Μάιο.

Ρινγκ, σκάνδαλα, μεγάλη οθόνη

Ο Χαλκ Χόγκαν ήταν μια περσόνα από μόνος του. Αθλητής, influencer, reality star και φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ ο Χόγκαν μεταμόρφωσε την επαγγελματική πάλη σε ένα οικογενειακό θέαμα.

Πριν από την εμφάνισή του, το wrestling απευθυνόταν σε ένα σχετικά περιορισμένο κοινό. Οι θεατρικές του εμφανίσεις στο ρινγκ είχαν μαγνητική επίδραση σε παιδιά και γονείς, εκτοξεύοντας τη δημοτικότητα του αθλήματος.

Το 1996, ο Χαλκ πραγματοποίησε μια θεαματική μεταμόρφωση από ήρωα σε «κακό», δημιουργώντας το NWO (New World Order) και καθιερώθηκε ως Hollywood Hulk Hogan. Αυτή η κίνηση τον εκτόξευσε, μαζί με την επαγγελματική πάλη, φέρνοντας του ακόμα μεγαλύτερη φήμη και επιρροή.

Ο Χαλκ εντάχθηκε στο Hall of Fame του WWE το 2005.

Απομακρύνθηκε το 2015 μετά από σκάνδαλο που ξέσπασε λόγω ρατσιστικών σχολίων που έκανε ενώ βιντεοσκοπούνταν κρυφά κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής συνάντησης.

Η ιστοσελίδα Gawker δημοσίευσε το απόσπασμα, με τον Χαλκ να τους μηνύει και τελικά να κερδίζει τη δίκη. Επανήλθε στο Hall of Fame του WWE το 2020, αυτή τη φορά ως μέλος του NWO.

Πέρα από το wrestling, ο Χαλκ είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη κινηματογραφική καριέρα, ξεκινώντας το 1982 με το Rocky III, όπου υποδύθηκε τον εμβληματικό χαρακτήρα Thunderlips.

Πρωταγωνίστησε στις ταινίες No Holds Barred, Suburban Commando και Mr. Nanny ενώ καθιερώθηκε ακόμη περισσότερο σε άλλα κοινά μέσα από το επιτυχημένο και καλτ ριάλιτι του VH1, Hogan Knows Best, μαζί με την οικογένειά του, Λίντα, Νικ και Μπρουκ.

Ο Χόγκαν, διαβόητος και εκκεντρικός, είχε υποβληθεί σε αμέτρητες επεμβάσεις λόγω τραυματισμών από το wrestling. Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως δεν του είχε απομείνει κανένα «πρωτότυπο» μέρος στο σώμα του.