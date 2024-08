Η εταιρεία παραγωγής «Artists Equity» του Μπεν Άφλεκ και του Ματ Ντέιμον ετοιμάζει μια ταινία με θέμα τη νομική διαμάχη του Χαλκ Χόγκαν με την «Gawker Media», όπως επιβεβαίωσε το The Hollywood Reporter.

Πανικός επικρατεί στον κόσμο του διαδικτύου αναφορικά με τον Άφλεκ στον ρόλο του θρύλου του WWE, καθώς πολλοί υποστηρίζουν πως πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του ηθοποιού. Μάλιστα, φαίνεται πως ο φρεσκοχωρισμένος από την Τζένιφερ Λόπεζ ηθοποιός (για άλλη μια φορά) κινδυνεύει με «έξτρα» δικαστικά έξοδα και από τον Χαλκ Χόγκαν. «Προσοχή Μπεν και Ματ… ξεπερνάτε τα όριά μου», φέρεται να δήλωσε ο παλαιστής, ο οποίος είναι πιθανό να προχωρήσει σε μήνυση σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το TMZ.

H πλοκή της ταινίας

Το Netflix ετοίμαζε το βιογραφικό φιλμ για τον δημοφιλή παλαιστή, με πρωταγωνιστή τον Κρις Χέμσγουορθ, αλλά το πρότζεκτ δεν ευδοκίμησε και όλα φαίνεται ότι οδήγησαν στον Άφλεκ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η εταιρεία απέκτησε το σενάριο για το «Killing Gawker» από τον σεναριογράφο Τσαρλς Ραντολφ, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για τη δουλειά του στην ταινία «The Big Short» του 2015.

Η ταινία θα αφορά την υπόθεση δίκης μεταξύ Χαλκ και «Gawker Media». Τον Νοέμβριο του 2016, η «Gawker Media» συμφώνησε να καταβάλει 31 εκατομμύρια δολάρια στον Χόγκαν, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Τέρρυ Μπολέα, για να διευθετήσει την αγωγή για ένα sex-tape που είχε δημοσιεύσει η εταιρία. Η υπόθεση αφορούσε ένα άρθρο του 2012 που περιλάμβανε τμήματα του βίντεο που είχε γυριστεί έξι χρόνια πριν, και οδήγησε στο κλείσιμο του ιστότοπου της «Gawker». Mάλιστα, ο Πίτερ Θίελ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που συνίδρυσε την PayPal, βοήθησε στη χρηματοδότηση της αγωγής του Χόγκαν και λέγεται ότι θα είναι βασικός χαρακτήρας στην ταινία.

Oι Άφλεκ – Ντέιμον

Ο Άφλεκ και ο Ντέιμον συνεργάστηκαν στο παρελθόν στη βιογραφική ταινία «Air» του Amazon, η οποία προερχόταν επίσης από το «Artists Equity». Ο Άφλεκ σκηνοθέτησε και συμπρωταγωνίστησε στον τίτλο του 2023, όπου ο Ντέιμον υποδυόταν τον υπάλληλο της Nike, Σόννυ Βακκάρο, ο οποίος έβαλε στοίχημα το μέλλον της εταιρείας παπουτσιών για να κλείσει μια συμφωνία με τον τότε πρωτάρη του NBA, Μάικλ Τζόρνταν.

Ο σκηνοθέτης

Ο Γκας Βαν Σαντ – ο οποίος είχε σκηνοθετήσει στο παρελθόν τους Ντέιμον και Άφλεκ στην ταινία «Good Will Hunting» από το βραβευμένο με Όσκαρ σενάριο του ζευγαριού – βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει το «Killing Gawker». Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Άφλεκ έχει κάνει κύκλους για τον ρόλο του Hogan, αν και οι αποφάσεις για το κάστινγκ δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Ο 72χρονος σκηνοθέτης και σεναριογράφος κέρδισε υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για τις ταινίες «Good Will Hunting» και «Milk», διεύθυνε πιο πρόσφατα το 2018 την ταινία «Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot» του Amazon, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Χοακίν Φοίνιξ και Τζόνα Χιλ.

Ο πολεμοχαρής Χαλκ Χόγκαν

Πηγές που συνδέονται με τον Χαλκ λένε στο TMZ ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο κινηματογραφικό αυτό πλάνο και προς το παρόν δεν τον συγκινεί ιδιαίτερα. Όμως, αν η ταινία εισέλθει σε έδαφος που ένα δικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι προστατεύεται από το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή, ο Χόγκαν δεν θα διστάσει να ακολουθήσει νομικές επιλογές… κάτι που σαφώς έχει κάνει και στο παρελθόν.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο παλαιστής «βρίσκεται σε ένα πολύ καλό σημείο στη ζωή του αυτή τη στιγμή» καθώς έχει μια νέα σύζυγο, έχει έρθει πιο κοντά από ποτέ στην θρησκεία και επιδιώκει μια νέα επιχειρηματική κίνηση παραγωγής μπύρας. Ο παλαιστής του WWE είναι επίσης φιλανθρωπικά ενεργός δωρίζοντας χρήματα σε καταφύγιο αστέγων στην Τάμπα για να κάνει τη ζωή των ενοίκων πιο άνετη.