Η Τζένιφερ Λόπεζ, έξαλλη με τον Μπεν Άφλεκ, αναζητά νέο σπίτι μακριά του

Ο ανεπίσημος χωρισμός μεταξύ της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ γίνεται όλο και πιο εμφανής. Το ζευγάρι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μαζί εδώ και μήνες: δεν τους έχει δει κανείς να κάνουν καθημερινές δουλειές μαζί (συνήθως τους έβλεπαν να αγοράζουν καφέ και ντόνατς ή να κάνουν βόλτες με τα παιδιά τους) ούτε σε σημαντικές εκδηλώσεις (όπως το Met Gala, στο οποίο η Λόπεζ βοήθησε στην οργάνωση και το παρακολούθησε μόνη της με εξαιρετικά σοβαρή έκφραση).

Αλλά το πραγματικό σημείο-κλειδί ήταν η πώληση του σπιτιού που αγόρασαν μόλις πριν από έναν χρόνο στην πολυτελή περιοχή του Μπέβερλι Χιλς, δίπλα στο Λος Άντζελες. Καθώς το σπίτι βρίσκεται ήδη στην αγορά και με δεδομένο ότι η Λόπζε πούλησε το σπίτι της – 32.400 τετραγωνικών μέτρων, παραλία και αμφιθέατρο – τον Οκτώβριο του 2023, η τραγουδίστρια ψάχνει ήδη για ένα νέο που να είναι εξίσου πολυτελές με το παλιό.

Ο Άφλεκ έχει ήδη αγοράσει ένα ακίνητο κοντά στη θάλασσα. Και η Λόπεζ είναι, προφανώς, έξαλλη με την όλη διαδικασία (τουλάχιστον αυτό λένε άνθρωποι που είναι κοντά στο ζευγάρι).

Η Λόπεζ επέστρεψε πριν από λίγες ημέρες από τη Νέα Υόρκη, όπου γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της, και πάλι χωρίς τον Άφλεκ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bennifer (@bennifer1.0)

Ο Άφλεκ απομακρύνθηκε

Η τραγουδίστρια εθεάθη το περασμένο Σαββατοκύριακο να επισκέπτεται αρχοντικά στην προνομιούχα αυτή περιοχή – μια πόλη από μόνη της, αν και περιτριγυρισμένη από το Λος Άντζελες – με την κόρη της Emme. Το σπίτι του Άφλεκ και της Λόπεζ έχει βγει στην αγορά έναντι 68 εκατομμυρίων δολαρίων και η τραγουδίστρια κοιτάζει άλλα ισόποσα, με πέντε υπνοδωμάτια και επτά μπάνια, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα TMZ.

Η Λόπεζ επέστρεψε πριν από λίγες ημέρες από τη Νέα Υόρκη, όπου γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της, και πάλι χωρίς τον Άφλεκ. Στο Λος Άντζελες, έκλεισε επίσης άλλη μια συναλλαγή με ακίνητα: την πώληση ενός διαμερίσματος στην πόλη έναντι 23 εκατομμυρίων δολαρίων. Εν τω μεταξύ, ο Άφλεκ έκλεισε επίσης τη δική του συμφωνία, αγοράζοντας ένα σπίτι δίπλα στον ωκεανό, πιο μακριά από το Μπέβερλι Χιλς και το κέντρο της πόλης, στην περιοχή Pacific Palisades, έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Λόπεζ είναι θυμωμένη.

Δείτε το σχετικό βίντεο

«Την ταπείνωσε»

Προφανώς, σύμφωνα με τον Τύπο, η Λόπεζ ενοχλήθηκε που ο Άφλεκ – ο οποίος εξακολουθεί να είναι σύζυγός της – δεν παρευρέθηκε στους εορτασμούς για την επέτειο του γάμου τους και, ακριβώς εκείνο το Σαββατοκύριακο, αποφάσισε να αγοράσει ένα νέο σπίτι.

Αλλά και γενικότερα είναι πολύ θυμωμένη με τον υποτιθέμενο χωρισμό και τον τρόπο που τον χειρίζονται, δήλωσαν πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας στο Page Six. Η τραγουδίστρια του Let’s Get Loud και του On The Floor είναι «έξαλλη».

«Την έχει ταπεινώσει. Εκείνος ήταν αυτός που ξεκίνησε να τα ξαναβρούν», λέει η πηγή, αναφερόμενη στο πώς το ζευγάρι ξεκίνησε ξανά τη σχέση του μετά από χρόνια χωρισμού. Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν το καλοκαίρι του 2021 και είχαν αρραβωνιαστεί για να παντρευτούν, αλλά ακύρωσαν το γάμο λόγω της μεγάλης προσοχής των μέσων ενημέρωσης. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, αναζωπύρωσαν τη σχέση τους και παντρεύτηκαν το 2022.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bennifer (@bennifer1.0)

«Υπάρχουν πέντε παιδιά που εμπλέκονται σε αυτό»

«Την ταπείνωσε επειδή έκανε μεγάλο θέμα ότι είναι ο έρωτας της ζωής της», εξηγεί η πηγή, η οποία περιγράφει την Λόπεζ ως «ρομαντική».

«Μόλις πριν από δύο χρόνια έκαναν δύο γάμους. Αυτό είναι κάποιο ρεκόρ. Όχι;».

Η πηγή προσθέτει ότι και οι δύο οικογένειές τους εμπλέκονται στη σχέση και ότι το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια νέα, συμπαγή οικογένεια. «Υπάρχουν πέντε παιδιά που εμπλέκονται σε αυτό», λέει η πηγή, αναφερόμενη στα 16χρονα δίδυμα Max και Emme, από το γάμο της Λόπεζ με τον Μαρκ Άντονι, και τους Violet, Fin και Samuel, τα παιδιά του Άφλεκ με την ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρντνερ -«Ήξερε ότι θα μπλέξουν οι οικογένειες. Δεν έχει αποδεχτεί πλήρως ότι έχει τελειώσει».

«Την έχει ταπεινώσει. Εκείνος ήταν αυτός που ξεκίνησε να τα ξαναβρούν», λέει η πηγή, αναφερόμενη στο πώς το ζευγάρι ξεκίνησε ξανά τη σχέση του μετά από χρόνια χωρισμού

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bennifer (@bennifer1.0)

Μιλάνε ελάχιστα

Αν και δεν έχουν επιβεβαιώσει τον χωρισμό – οι δυο τους έχουν φωτογραφηθεί με και χωρίς τις βέρες τους και ισχυρίζονται ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους κρατούν μακριά – δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο Χόλιγουντ ότι έχουν χωρίσει.

Ούτε η Λόπεζ ή ο Άφλεκ ούτε οι εκπρόσωποί τους έχουν επιβεβαιώσει ή αρνηθεί τους ισχυρισμούς, αλλά αυτό είναι το σύνηθες μοτίβο. Σύμφωνα με διάφορα μέσα ενημέρωσης, οι δυο τους οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες του διαζυγίου και ελάχιστα μιλούν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το People, το οποίο επίσης επιβεβαίωσε ότι ζουν χωριστά, η Λόπεζ περνάει χρόνο με τα παιδιά της, την οικογένεια και τους φίλους της και προσπαθεί να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν είναι στην ίδια σελίδα»

Η Λόπεζ θέλησε να αποτυπώσει τη σχέση της με τον Άφλεκ σε ένα περίεργο τριπλό πρότζεκτ που αποτελείται από ένα άλμπουμ (This Is Me… Now), ένα μεγάλο μουσικό βίντεο κλιπ (This Is Me… Now: A Love Story) και ένα ντοκιμαντέρ (The Greatest Love Story Never Told) που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Κανείς δεν πίστεψε στην ιδέα, οπότε κατέληξε να βάλει 20 εκατομμύρια δολάρια από δικά της χρήματα στο πρότζεκτ.

Εκτός από το νέο άλμπουμ, η Λόπεζ ανακοίνωσε μια περιοδεία, την οποία όμως ακύρωσε μόλις ένα μήνα πριν ξεκινήσει. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο Άφλεκ δεν ήταν ευχαριστημένος με τον τρόπο που έβαλε τη σχέση τους στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης και οι διαφορές μεταξύ των δύο έγιναν εμφανείς με την πάροδο του χρόνου. Μάλιστα, ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Λόπεζ είναι ένα brand του εαυτού της, με μια ακολουθία από στιλίστες, δημοσιογράφους και προσωπικούς γυμναστές πίσω της, και ότι εκείνος έχει μια πολύ διαφορετική σχέση με τη φήμη, που σημαίνει ότι «δεν είναι στην ίδια σελίδα».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: bennifer1.0 / Instagram