Η Jennifer Lopez και ο Βen Affleck προχώρησαν στις υπογραφές για το διαζύγιο τους – Απέτυχε η επανασύνδεση

Δυστυχώς το όνειρο κρατάει λίγο για την Jennifer Lopez και τον Ben Affleck, οι οποίοι βλέπουν ξανά τον έρωτά τους, τη σχέση τους και τον γάμο τους να καταρρέει. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Daily Mail, το κάποτε αγαπημένο ζευγάρι προχώρησαν στην υπογραφή του διαζυγίου τους. Εδώ και μήνες κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα που μιλούσαν για χωρισμό ανάμεσα στους δύο celebrities, με τους ίδιους να μην παίρνουν θέση. Ούτε να επιβεβαιώνουν, ούτε και να διαψεύδουν.

Jennifer Lopez and Ben Affleck divorce ‘finalized’ following a ‘stab in the heart’ for JLohttps://t.co/xIm80MpEG8 pic.twitter.com/Ms426BStKu

— ExpressUSNews (@ExpressUSNews) August 2, 2024