Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Στη δίκη των υποκλοπών χθες, είχε μεγάλο ενδιαφέρον η κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη, έως πριν από λίγο καιρό νόμιμου εκπροσώπου στην εταιρεία Krikel του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, που είναι εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Και είχε ενδιαφέρον, διότι ο μάρτυρας μίλησε ξεκάθαρα για εμπλοκή του Λαβράνου, όπως επίσης και του έτερου κατηγορούμενου Φέλιξ Μπίτζιου στο σκάνδαλο.

Σε πρώτη φάση να θυμίσουμε ότι η Krikel είχε υπογράψει σειρά συμβάσεων με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αξίας κάποιων εκατ. ευρώ για την παροχή και υποστήριξη του συστήματος επικοινωνίας Tetra. Την ίδια ώρα όμως χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν εκτενείς αναφορές στα εικονικά τιμολόγια που είχαν εκδοθεί για λογαριασμό της Krikel από μια εταιρεία χωματουργικών εργασιών, την Ιονία Τεχνική, ύψους 5,4 εκατ. ευρώ που αφορούσαν σε αγορές εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

H δημοσιογραφική έρευνα το προηγούμενο διάστημα έχει καταδείξει πως είναι εξαιρετικά πιθανό όπως ο συγκεκριμένος εξοπλισμός να χρησιμοποιήθηκε στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

Αλλά ας επιστρέψουμε στην περίπτωση Τρίμπαλη και να τονίσουμε ότι μάρτυρας κατέθεσε κι άλλα. Μέρος των όσων είπε εμπλέκουν την κυβέρνηση και κυρίως τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που συμμετείχαν στην εξεταστική για τις υποκλοπές. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι οι ερωτήσεις που του έγιναν από τους βουλευτές της ΝΔ ήταν έτοιμες από πριν και τις γνώριζε ο ίδιος ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις απαντήσεις;

Οι συναντήσεις στο Νέο Ψυχικό

Απαντώντας στις ερωτήσεις της έδρας, ο κ. Τρίμπαλης αναφέρθηκε εκτενώς σε συναντήσεις που είχε στο σπίτι του Γιάννη Λαβράνου στο Νέο Ψυχικό, τις παραμονές της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τρίμπαλης είχε παραστεί ως μάρτυρας στη συνεδρίαση με την ιδιότητα του εκπροσώπου της εταιρείας Krikel, η οποία αποτελούσε βασικό προμηθευτή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το σύστημα επικοινωνιών TETRA. Τότε, είχε δηλώσει πως ούτε ο ίδιος ούτε η εταιρεία Krikel είχαν κάποια σχέση με τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο.

Έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον ότι σύμφωνα με τον κ. Τρίμπαλη η συνάντηση αυτή είχε το χαρακτήρα της προετοιμασίας του ώστε να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις μελών της Επιτροπής, οι οποίες όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια έγιναν από βουλευτές της ΝΔ. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι υπήρχε συνεννόηση μεταξύ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου και της κυβέρνησης αναφορικά με το τι θα κατέθετε ο μάρτυρας. Και ο μάρτυρας κατέθεσε τότε ψευδή στοιχεία, παραπλανώντας την εξεταστική.

Ο μάρτυρας φαίνεται να τα πήγε τόσο καλά που όπως είπε, σχεδόν δέχθηκε και συγχαρητήρια για την παρουσία του στην Εξεταστική από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου.

Πώς θα αντιδράσει το Μαξίμου;

Το θέμα είναι εξόχως σημαντικό. Πώς θα αντιδράσει άραγε σε αυτή την καταγγελία το Μαξίμου; Θα στείλει τον κ. Τρίμπαλη στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ψευδορκίας; Θα ακολουθήσει υπό μία έννοια το ίδιο modus operandi όπως με την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Γιώργο Ξυλούρη ή «Φραπέ», επίσης κομβικό μάρτυρα της υπόθεσης, ο οποίος αρνήθηκε να παραστεί στην εξεταστική και τον στέλνει στον εισαγγελέα;

Μήπως η κυβέρνηση επιλέξει το δρόμο της σιωπής; Οι καταγγελίες Τρίμπαλη είναι εξαιρετικά σοβαρές και υπό φυσιολογικές συνθήκες η αντιπολίτευση δεν θα αφήσει το πράγμα να περάσει έτσι και θα επιχειρήσει να φέρει εκ νέου σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Τι προτίθεται επίσης να κάνει η κυβέρνηση από τη στιγμή που η μαρτυρία Τρίμπαλη εκθέτει τις έρευνες των αρχών για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Όταν π.χ. ο μάρτυρας λέει ότι γνώριζαν από πριν πότε θα κάνει έλεγχο η αστυνομία στα σπίτια τους, επειδή τους προειδοποιούσε έγκαιρα ο κ. Λαβράνος, αυτό λέει πολλά για το παρακράτος που είχε στηθεί πέριξ της Κατεχάκη.

Τα περίεργα της έρευνας

Η μαρτυρία Τρίμπαλη σίγουρα δεν προκάλεσε έκπληξη σε όσους έχουν ασχοληθεί αναλυτικά με την υπόθεση των υποκλοπών και κυρίως με τον τρόπο που λειτούργησαν συγκεκριμένες αρχές στο πλαίσιο της έρευνάς τους για το σκάνδαλο. Για παράδειγμα, δεν γίνεται να ξεχαστεί το γεγονός ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που κλήθηκε να διερευνήσει την πιθανότητα υπογραφής σύμβασης μεταξύ της Krikel και της ΕΥΠ ή μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa το έκανε στέλνοντας επιστολή (!) στην ΕΥΠ όπου την ρωτούσε για το αν υπάρχει τέτοια σύμβαση!

Μια τέτοιου είδους έρευνα πρέπει να αποτελεί μάλλον παγκόσμια πρωτοτυπία. Να ρωτάει ο ελεγκτής τον ελεγχόμενο για το αν παρανόμησε ή όχι και να ικανοποιείται από την απάντησή του χωρίς παραπάνω έρευνα.

Συγκάλυψη

Επίσης δεν γίνεται να ξεχαστεί κάτι εξίσου σοβαρό: Το γεγονός ότι για ένα μεγάλο διάστημα οι φορολογικές παραβάσεις του κ. Λαβράνου έχαιραν προκλητικής ασυλίας από συγκεκριμένες φορολογικές αρχές. Κάπως έτσι επανέρχεται στην επικαιρότητα και το θέμα παρακολούθησης δύο κομβικών στελεχών. Του πρώην εφοριακού κ. Σπύρου Κουσουνή, αλλά κυρίως του πρώην οικονομικού εισαγγελέα κ. Μπαρδάκη.

Γιατί να μην πιστέψει κανείς ότι η φορολογική ασυλία του κ. Λαβράνου για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν επιτεύχθηκε επειδή τα ανωτέρω πρόσωπα βρίσκονταν σε καθεστώς παρακολούθησης και ενδεχομένως εκβιάζονταν από εκείνους που τους είχαν βάλει στο στόχαστρο; Είναι κάτι που πιθανότατα δεν θα το μάθουμε ποτέ. Για την Ιστορία ουδείς εκ των ανωτέρω έχει κινήσει νομικές διαδικασίες εις βάρος των κατηγορούμενων για το σκάνδαλο.

Συμπερασματικά η κατάθεση Τρίμπαλη και τα όσα είπε για την εξεταστική είναι άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση ουδέποτε θέλησε να χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιθέτως, αυτό που αποδεικνύεται στη δίκη μέχρι ώρας είναι ότι το μέγαρο Μαξίμου έκανε τα πάντα προκειμένου να συγκαλύψει την υπόθεση.