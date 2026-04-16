Άννα Βίσση: Εισιτήρια που φθάνουν μέχρι 477 ευρώ για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση μετά τις δύο sold out συναυλίες της πέρυσι στο Καλλιμάρμαρο πήρε την απόφαση για ένα ακόμη πιο δυναμικό Live. Το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου καλεί τους φίλους της για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Άννα Βίσση: Οι τιμές των εισιτηρίων – Από 21 έως 477 ευρώ

Η προπώληση ξεκίνησε σήμερα την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η αναμονή για το πολυπόθητο εισιτήριο έφτασε τισ 70.000 κόσμου από τα πρώτα λεπτά.

Στην κατηγορία των όρθιων (standing), τα εισιτήρια ξεκινούν από 31,8 ευρώ για το silver standing arena, ανέρχονται στα 53 ευρώ για το golden standing arena και φτάνουν τα 63,6 ευρώ για το platinum standing arena.

Στις θέσεις καθήμενων θεατών (seated), οι τιμές ξεκινούν από 21,2 ευρώ για τη ζώνη PL9, διαμορφώνονται στα 53 ευρώ για τη ζώνη PL7 και ανεβαίνουν στα 106,0 ευρώ για τη ζώνη PL4.

Για πιο προνομιακές θέσεις, το κόστος ανέρχεται στα 265,0 ευρώ για τη ζώνη PL3 και στα 318 ευρώ για τη ζώνη PL2.

Diamond ultimate experience: Τα προνόμια του πιο ακριβού εισιτηρίου της συναυλίας

Η ακριβότερη επιλογή είναι το πακέτο diamond ultimate experience, με τιμή 477 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει θέσεις στην VIP κερκίδα και πρόσβαση σε επιπλέον παροχές, όπως VIP Lounge, welcome drink, επιλεγμένο finger food και open bar από τις 19:00 έως τις 00:00, με μέγιστη κατανάλωση δύο ποτών ανά άτομο.

Το promo video του Live