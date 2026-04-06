Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το promo βίντεο για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή της Άννας Βίσση στη σκηνή του ΟΑΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει — και όλα δείχνουν πως η ίδια μπαίνει δυναμικά στο κλίμα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας της συναυλίας της, που έκανε η ίδια από τη σκηνή του Hotel Ερμού στην τελευταία της εμφάνιση, κυκλοφόρησε στο Instagram και το πρώτο επίσημο promo βίντεο για το live του Σεπτεμβρίου.

Στο βίντεο, η Άννα Βίσση εναλλάσσεται με εικόνες από κοινό σε συναυλιακή ατμόσφαιρα, χτίζοντας σταδιακά το σκηνικό. Η κορύφωση έρχεται όταν η κάμερα ανοίγει και τη δείχνει να στέκεται στο κέντρο του ΟΑΚΑ, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει.

«Άννα» και «ΟΑΚΑ» εμφανίζονται με έντονο κόκκινο στο κλείσιμο του βίτνεο, μαζί με την ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου.

ΟΑΚΑ, 26 Σεπτεμβρίου 2026

«Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κι εγώ και ο Νίκος και όλοι οι συνεργάτες μου, για την αγάπη που μας δείχνετε και αυτά που περιμένετε να κάνουμε, γιατί αυτά είναι που μας φτιάχνουν και μας κάνουν να φτάσουμε στο ΟΑΚΑ φέτος. Από τώρα ανησυχώ και προσπαθώ να το φτιάξω όσο καλύτερα γίνεται. Θα ανταμίψω αυτή την αγάπη σας με ό,τι καλύτερο μπορώ.

»Μπορώ. Το ΟΑΚΑ θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βγει όπου να’ ναι ανακοίνωση. Τι να το κρύψω; 26 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε. Κλείνει ένας ωραίος κύκλος, και εύχομαι και σε εσάς, που με εμπιστεύεστε, που με ακολουθείτε, να ανοίξει ένας καινούργιος καλύτερος. Γι’ αυτό θα προσπαθώ πάντα», είπε η τραγουδίστρια.