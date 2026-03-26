Άννα Βίσση: Ανακοίνωσε επίσημα τη νέα δισκογραφική εταιρία της με τη Δήμητρα Κούστα

Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε τη δημιουργία της νέας δισκογραφικής εταιρίας της, σε συνεργασία με την πολύ καλή φίλη και κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα.

Τον Μάιο του 2025, η τραγουδίστρια βάφτισε τον γιο της φίλης που απέκτησε με τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, στην Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου στη Σύμη.

Η ανακοίνωση γράφει αναλυτικά

«Defining the New Era: Η Άννα Βίσση παρουσιάζει τη Vission Music.

Το νέο creative label σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα. Η Άννα Βίσση εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, παρουσιάζοντας τη Vission Music, το creative label που ίδρυσε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα στεγάζει το συνολικό καλλιτεχνικό της όραμα.

Η Vission Music λειτουργεί ως ένα κεντρικό creative hub για τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της.

Καθορίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των μουσικών κυκλοφοριών, των live performances και των οπτικοακουστικών projects, αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για τα επόμενα εμβληματικά βήματα της «απόλυτης Ελληνίδας star».

Η αρχή της νέας διαδρομής επισφραγίζεται σε λίγες ημέρες με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού της Άννας Βίσση από τη Vission Music, με όλο το νέο οπτικοακουστικό υλικό να συγκεντρώνεται στο επίσημο κανάλι @annavissiofficial στο YouTube».

Παράλληλα η τραγουδίστρια από τη νέα σεζόν θα εμφανίζεται στο ανανεωμένο Αθηνών Αρένα.