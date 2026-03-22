Άννα Βίσση: Ποια είναι η νέα δισκογραφική της εταιρεία μετά την Panik

Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik και πλέον θα έχει τη δική της δισκογραφική εταιρεία.

«Έχουμε αποκλειστικά το όνομα της νέας δισκογραφικής εταιρείας που ιδρύει η Άννα Βίσση», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN:

«Είχαμε πει ότι αποχωρεί από την Panik, αλλά θα έχουν μια ειδική συνεργασία με την Panik. Όμως, η διάθεση των νέων τραγουδιών, όλα τα προηγούμενα τραγούδια, τα live και η κυκλοφορία των επόμενων θα έρχονται από τη νέα της δισκογραφική εταιρεία. Η νέα της εταιρεία θα λέγεται “Vission Music”».

Οι εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Πάνος Κατσαρίδης στο Πρωινό του ΑΝΤ1, ο Νίκος Καρβέλας στο ανανεωμένο Αθηνών Αρένα θα αναλάβει πλήρως τη δημιουργία και το στήσιμο του προγράμματος, αντικαθιστώντας τον ρόλο που είχε μέχρι τώρα ο πολύ στενός συνεργάτης της Άννας, Παναγιώτης Τσεβάς.

Η συνεργασία αυτή υπόσχεται να φέρει στην επιφάνεια μια παραγωγή υψηλού επιπέδου, με εντυπωσιακά σκηνικά, φωτογραφίες, ήχο και γενικότερα ένα ολοκληρωμένο show που θα καθηλώσει το κοινό. «

Ο Καρβέλας δε θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, θα είναι εκεί από την αρχή και θα στήσει το πρόγραμμα και την ορχήστρα, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο στοίχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάνος Κατσαρίδης.

Η επιστροφή του μουσικοσυνθέτη στο πλευρό της Βίσση δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για μια παράσταση που θα συνδυάζει τη μουσική εμπειρία με θεαματικά οπτικά και ηχητικά εφέ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φήμη της Άννας Βίσση ως κορυφαίας performer.