Άννα Βίσση: Τέλος εποχής στο Hotel Ερμού – Πότε θα γίνει η συναυλία στο ΟΑΚΑ

Μια ολόκληρη εποχή για τη νυχτερινή Αθήνα έφτασε στο τέλος της, καθώς η Άννα Βίσση ολοκλήρωσε τον πολυετή κύκλο εμφανίσεών της στο Hotel Ερμού. Μετά από δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας, η τελευταία της βραδιά είχε χαρακτήρα γιορτής αλλά και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, σηματοδοτώντας το τέλος ενός ιδιαίτερα επιτυχημένου κεφαλαίου και την αρχή ενός νέου.

Το «ευχαριστώ» με λόγια καρδιάς

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της. Με εμφανή συγκίνηση, ανέφερε: «Είναι τεράστια η αγάπη που μου δείχνετε κι ελπίζω να την αξίζω», με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά.

Εκρηκτική έναρξη με τον Νίκο Καρβέλα

Σημαντικό μέρος της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του Νίκου Καρβέλα, με τον οποίο η Άννα Βίσση μοιράστηκε τη σκηνή. Οι δυο τους ερμήνευσαν τραγούδια που έχουν συνδεθεί με την κοινή τους πορεία, δημιουργώντας έντονο ενθουσιασμό, ενώ μια αυθόρμητη στιγμή μεταξύ τους έκλεψε τα βλέμματα.

H συναυλία στο ΟΑΚΑ

Στο κλείσιμο της βραδιάς, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με το κοινό τα επόμενα σχέδιά της, ανακοινώνοντας τη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως είπε: «Καμιά φορά καθόμαστε με τον Νίκο και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε όλο αυτό. Γιατί είναι μεγάλο. Πολλές φορές δε ξέρω πώς να αντιδράσω, γι’ αυτό βλέπετε δε μιλάω, δε δίνω συνεντεύξεις, μιλάνε άλλοι για μένα. Όσο έχουμε όρεξη με τον Νίκο, ελπίζω να έχει όρεξη να μου γράφει. Είναι μαγικό αυτό που μας συμβαίνει και βλέπω ότι είναι μαγικό και για εσάς.

»Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κι εγώ και ο Νίκος και όλοι οι συνεργάτες μου, για την αγάπη που μας δείχνετε και αυτά που περιμένετε να κάνουμε, γιατί αυτά είναι που μας φτιάχνουν και μας κάνουν να φτάσουμε στο ΟΑΚΑ φέτος. Από τώρα ανησυχώ και προσπαθώ να το φτιάξω όσο καλύτερα γίνεται. Θα ανταμίψω αυτή την αγάπη σας με ό,τι καλύτερο μπορώ. Μπορώ.

»Το ΟΑΚΑ θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βγει όπου να’ ναι ανακοίνωση. Τι να το κρύψω; 26 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε.. Κλείνει ένας ωραίος κύκλος, και εύχομαι και σε εσάς, που με εμπιστεύεστε, που με ακολουθείτε, να ανοίξει ένας καινούργιος καλύτερος. Γι’ αυτό θα προσπαθώ πάντα».

Κλείνοντας, απευθύνθηκε ξανά σε όσους τη στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας: «Αυτή η υπόκλιση, με αυτό το χειροκρότημα, είναι για όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ κόσμο. Βασικά, όσοι έχουμε δουλέψει εδώ, γι’ αυτό που στήσαμε εδώ και 10 χρόνια. Μας αγαπήσατε πιο πολύ απ’ ότι περιμέναμε. Είναι τουλάχιστον συγκινητική αυτή η αγάπη. Κρατάει τόσα χρόνια. Κάποιος λόγος θα υπάρχει για να κρατάει.»