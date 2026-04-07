Άννα Βίσση: Και δεύτερος συνεργάτης αποχωρεί από το σχήμα της
Fizz 07 Απριλίου 2026, 11:25

Άννα Βίσση: Και δεύτερος συνεργάτης αποχωρεί από το σχήμα της

Η Άννα Βίσση ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο «Hotel Ερμού» και είναι έτοιμη για τη νέα καλλιτεχνική στέγη της στο ανανεωμένο Αθηνών Αρένα.

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Μετά τη λήξη της δεκαετούς συνεργασίας της με το Hotel Ερμού, η Άννα Βίσση φαίνεται πως έχει αλλαγές και στους συνεργάτες της.

Αρχικά τη Δευτέρα 6 Απριλίου, έγινε γνωστή η ρήξη στη σχέση της τραγουδίστριας με την στενή φίλη και κουμπάρα της Χριστίνα Πολίτη, ενώ σειρά πήραν και κάποια μέλη της μπάντας της.

Πρώτος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το σχήμα ο επί χρόνια κιθαρίστας της τραγουδίστριας, Carlos Perez. Και λίγη αργότερα ο Νικόλας Ραπτάκης, ο τραγουδιστής που βρίσκονταν στο πλευρό της από την αρχή του Hotel Ermou.

Ο τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με το οποίο αποχαιρετά το Hotel Ermou και ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για την επόμενη χρονιά από διαφορετικό πόστο.

Νικόλας Ραπτάκης: «Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου»

«Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια…Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…

Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια…για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά», είπε μέσω της ανάρτησης του ο Νικόλας Ραπτάκης.

Η αντίδραση της Άννας Βίσση

«Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά …πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα» έγραψε από κάτω η Άννα Βίσση.

Carlos Perez: Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή

Λίγες ώρες νωρίτερα ο κιθαρίστριας Carlos Perez έγραψε κατά την αποχώρηση του:

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση!

Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη “δουλειά” ούτε στη ζωή. Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει.

Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή».

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Μελίσα Γκίλμπερτ - Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο

Έφη Αλεβίζου
Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Έφη Αλεβίζου
Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν

Έφη Αλεβίζου
Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018

Σύνταξη
Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»

Βαγγέλης Γεωργίου
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Γιώργος Νοικοκύρης
Τα μεγάλα μέσα βάζουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν τον Όρμπαν - Στη Βουδαπέστη για προεκλογικό αγώνα ο Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
