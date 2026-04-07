Άννα Βίσση: Και δεύτερος συνεργάτης αποχωρεί από το σχήμα της

Μετά τη λήξη της δεκαετούς συνεργασίας της με το Hotel Ερμού, η Άννα Βίσση φαίνεται πως έχει αλλαγές και στους συνεργάτες της.

Αρχικά τη Δευτέρα 6 Απριλίου, έγινε γνωστή η ρήξη στη σχέση της τραγουδίστριας με την στενή φίλη και κουμπάρα της Χριστίνα Πολίτη, ενώ σειρά πήραν και κάποια μέλη της μπάντας της.

Πρώτος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το σχήμα ο επί χρόνια κιθαρίστας της τραγουδίστριας, Carlos Perez. Και λίγη αργότερα ο Νικόλας Ραπτάκης, ο τραγουδιστής που βρίσκονταν στο πλευρό της από την αρχή του Hotel Ermou.

Ο τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με το οποίο αποχαιρετά το Hotel Ermou και ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για την επόμενη χρονιά από διαφορετικό πόστο.

Νικόλας Ραπτάκης: «Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου»

«Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια…Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…

Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια…για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά», είπε μέσω της ανάρτησης του ο Νικόλας Ραπτάκης.

Η αντίδραση της Άννας Βίσση

«Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά …πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα» έγραψε από κάτω η Άννα Βίσση.

Carlos Perez: Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή

Λίγες ώρες νωρίτερα ο κιθαρίστριας Carlos Perez έγραψε κατά την αποχώρηση του:

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση!

Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη “δουλειά” ούτε στη ζωή. Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει.

Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή».