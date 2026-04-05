Η «εξομολόγηση» του Γιώργου Αρσενάκου – Η Panik, οι επικρίσεις και η αλήθεια για την Άννα Βίσση
Music Stage 05 Απριλίου 2026, 10:02

Η «εξομολόγηση» του Γιώργου Αρσενάκου – Η Panik, οι επικρίσεις και η αλήθεια για την Άννα Βίσση

«Είμαι άνθρωπος της υπερβολής, το ξέρω. Και τώρα που μιλάμε, στην ειλικρίνειά μου, υπερβολικός είμαι» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Αρσενάκος

Ο Γιώργος Αρσενάκος φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του περιοδικού «Esquire» και παραχωρεί μια εκ βαθέων συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων, μιλά πρώτη φορά για τη συνεργασία της Άννας Βίσση με την Panik και τον Νότη Σφακιανάκη, ενώ κάνει αποκαλύψεις για τον ίδιο και σχολιάζει επικρίσεις που έχει κατά καιρούς δεχθεί.

«Η αδυναμία μου είναι η ανάγκη μου για συντροφικότητα. Δεν τη βρίσκω, δεν με αντέχουν. Και το δουλεύω. Επειδή είμαι πολύ ισχυρογνώμων και απαιτητικός, δεν με θέλουν όπως τους θέλω εγώ», παραδέχεται και συνεχίζει: «είμαι άνθρωπος της υπερβολής, το ξέρω. Και τώρα που μιλάμε, στην ειλικρίνειά μου, υπερβολικός είμαι. Δεν θα έπρεπε ίσως να σ’ τα λέω όλα αυτά. Τη μοναχικότητα, ωστόσο, δεν τη φοβάμαι. Και πλέον, ξέρω να κατεβάζω τα «στόρια» μου».

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις που έχει δεχθεί, λέει: «δεν ασχολούμαι με το τι λένε. Δεν είναι όλος ο κόσμος αυτοί, αλλά άνθρωποι που δεν έχουν πράξει. Ας έρθουν μπροστά μου να τα πουν. Όσοι κρύβονται πίσω από τα πληκτρολόγια δεν με αφορούν. Ως ιδιώτης, δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω τίποτα παραπάνω από αυτό που νιώθω. Όποιος άλλος θέλει να «διορθώσει» τη μουσική, ας το κάνει».

Σε ερώτηση αν θα άντεχε χωρίς την Panik, λέει: «είναι σαν να μου λες να δώσω το παιδί μου για υιοθεσία. Είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα. Κατά καιρούς, όλα αυτά τα χρόνια, λένε ορισμένοι ότι φεύγω, ότι πουλάμε την εταιρεία… Πώς να φύγω, ρε παιδιά; Φεύγεις εσύ από το σπίτι σου; Όχι, δεν φεύγεις! Ε, πού καλύτερα να πάω; Ο καθένας ας λέει ό,τι μύθευμα θέλει».

Η αλήθεια για την Άννα Βίσση

Μιλώντας πρώτη φορά για το νέο επαγγελματικό βήμα της Άννας Βίσση, ο συνιδρυτής και CEO της Panik εξηγεί πως «η Άννα Βίσση δεν έφυγε από την Panik. Αν έφευγε, τότε θα υπολογίζαμε πόσο σοβαρή θα ήταν η απώλεια. Αλλά δεν έφυγε, άλλαξε τον τρόπο συνεργασίας της, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι σταρ, που τους αξίζει μετά από τη σπουδαία πορεία τους να είναι κύριοι των δημιουργημάτων τους. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε στην Άννα Βίσση «όχι, δεν θα είσαι η ιδιοκτήτρια των έργων σου»; Είμαστε συνοδοιπόροι εδώ και 14 χρόνια και μαζί περάσαμε διά πυρός και σιδήρου. Το πιο σημαντικό που κάναμε για την Άννα Βίσση ήταν ότι την αντιμετωπίσαμε ως ενεργή καλλιτέχνίδα, με συνεχείς κυκλοφορίες singles και albums και όχι μόνο ως έναν ζωντανό θρύλο».

Η αλήθεια για τον Νότη Σφακιανάκη

Σε ερώτηση για τη διαρκώς φημολογούμενη επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη αναφέρει πως «είμαστε οι τελευταίοι που βγάλαμε τη δισκογραφία του. Τον δούλευα όταν ήμουν υπάλληλος στην Universal, από το 2006 μέχρι το 2011, και ξανασυνεργαστήκαμε στην Panik πια, από το 2016 μέχρι το 2020, όταν και βγάλαμε τα δύο πρώτα μέρη μιας τριλογίας, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η τεράστια επιτυχία «Τα Πιο Μεγάλα Σ’ Αγαπώ». Ευελπιστούμε αυτή η τριλογία να ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε επικοινωνία, πάντως».

Τέλος, ο Γιώργος Αρσενάκος προαναγγέλει πως ετοιμάζει ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Άντε Ζήσε Επιτέλους» μετά το best seller «Ένα Θέλω Μπορεί», ενώ, απαντώντας στην ερώτηση αν αισθάνεται χορτασμένος, καταλήγει: «πολύ. Κάποιος να μου πει σε μια ωρίτσα τελειώνει αυτό το ταξίδι, θα πω «Δόξα τω Θεώ, είμαι τέλεια». Βέβαια, έχω 200 εκατομμύρια πράγματα ακόμα να κάνω, αλλά έχω την ευτυχία να έχω επιτύχει πολλά παραπάνω απ’ όσα περίμενα. Και νιώθω ευλογημένος».

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

Κόσμος
Τραμπ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα στο Ιράν

Τραμπ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα στο Ιράν

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

inTown
Stream magazin
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
Παραδοχή 06.04.26

Μελίσα Γκίλμπερτ - Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο

«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Ο Ισπανός σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ δεν κάνει απλά μόδα, ασκεί επιρροή
Πολιτική στάση 06.04.26

Ο Ισπανός σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ δεν κάνει απλά μόδα, ασκεί επιρροή

Ο Μιγκέλ Αντρόβερ μιλάει στο Vanity Fair για τον ακτιβισμό του, την εμπορευματοποιημένη κατάσταση της μόδας καθώς και για το «The Designer Is Dead», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του.

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Ξεκαθάρισμα 06.04.26

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Sublimage της Chanel – Το μαγικό τζίνι της περιποίησης του δέρματος κλεισμένο σε μπουκάλια
Λάμψη 05.04.26

Sublimage της Chanel - Το μαγικό τζίνι της περιποίησης του δέρματος κλεισμένο σε μπουκάλια

Ένα workshop της Chanel για τη σειρά Sublimage και την κρέμα Sublimage Le Baume, το απόλυτο προϊόν περιποίησης για το δέρμα που έχει εξασθενήσει λόγω των ρύπων ή των καλλυντικών επεμβάσεων.

Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν
Το 1% του πλανήτη 05.04.26

Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν

Μετά τις τρεις πρώτες σεζόν του White Lotus της HBO, που διαδραματίστηκαν αντίστοιχα στη Χαβάη, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη, η 4η σεζόν θα επιστρέψει στην Ευρώπη, με μέρος του καστ να έχει ήδη επιλεγεί.

Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06.04.26

Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Μπάσκετ 06.04.26

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Καταστροφή υποδομών 06.04.26

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 06.04.26

Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 - Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Ευρώπη 06.04.26

Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα

«Ζωντανή» για την 4άδα που οδηγεί στη League Phase του Champions League η Γιουβέντους, μετά το 2-0 επί της Τζένοα στο Τορίνο, καθώς πλησίασε στο -1 από την 4η Κόμο και επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε.

LIVE: Νάπολι – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 06.04.26

LIVE: Νάπολι – Μίλαν

LIVE: Νάπολι – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μίλαν για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

