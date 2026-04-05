Η «εξομολόγηση» του Γιώργου Αρσενάκου – Η Panik, οι επικρίσεις και η αλήθεια για την Άννα Βίσση

Ο Γιώργος Αρσενάκος φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του περιοδικού «Esquire» και παραχωρεί μια εκ βαθέων συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων, μιλά πρώτη φορά για τη συνεργασία της Άννας Βίσση με την Panik και τον Νότη Σφακιανάκη, ενώ κάνει αποκαλύψεις για τον ίδιο και σχολιάζει επικρίσεις που έχει κατά καιρούς δεχθεί.

«Η αδυναμία μου είναι η ανάγκη μου για συντροφικότητα. Δεν τη βρίσκω, δεν με αντέχουν. Και το δουλεύω. Επειδή είμαι πολύ ισχυρογνώμων και απαιτητικός, δεν με θέλουν όπως τους θέλω εγώ», παραδέχεται και συνεχίζει: «είμαι άνθρωπος της υπερβολής, το ξέρω. Και τώρα που μιλάμε, στην ειλικρίνειά μου, υπερβολικός είμαι. Δεν θα έπρεπε ίσως να σ’ τα λέω όλα αυτά. Τη μοναχικότητα, ωστόσο, δεν τη φοβάμαι. Και πλέον, ξέρω να κατεβάζω τα «στόρια» μου».

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις που έχει δεχθεί, λέει: «δεν ασχολούμαι με το τι λένε. Δεν είναι όλος ο κόσμος αυτοί, αλλά άνθρωποι που δεν έχουν πράξει. Ας έρθουν μπροστά μου να τα πουν. Όσοι κρύβονται πίσω από τα πληκτρολόγια δεν με αφορούν. Ως ιδιώτης, δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω τίποτα παραπάνω από αυτό που νιώθω. Όποιος άλλος θέλει να «διορθώσει» τη μουσική, ας το κάνει».

Σε ερώτηση αν θα άντεχε χωρίς την Panik, λέει: «είναι σαν να μου λες να δώσω το παιδί μου για υιοθεσία. Είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα. Κατά καιρούς, όλα αυτά τα χρόνια, λένε ορισμένοι ότι φεύγω, ότι πουλάμε την εταιρεία… Πώς να φύγω, ρε παιδιά; Φεύγεις εσύ από το σπίτι σου; Όχι, δεν φεύγεις! Ε, πού καλύτερα να πάω; Ο καθένας ας λέει ό,τι μύθευμα θέλει».

Η αλήθεια για την Άννα Βίσση

Μιλώντας πρώτη φορά για το νέο επαγγελματικό βήμα της Άννας Βίσση, ο συνιδρυτής και CEO της Panik εξηγεί πως «η Άννα Βίσση δεν έφυγε από την Panik. Αν έφευγε, τότε θα υπολογίζαμε πόσο σοβαρή θα ήταν η απώλεια. Αλλά δεν έφυγε, άλλαξε τον τρόπο συνεργασίας της, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι σταρ, που τους αξίζει μετά από τη σπουδαία πορεία τους να είναι κύριοι των δημιουργημάτων τους. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε στην Άννα Βίσση «όχι, δεν θα είσαι η ιδιοκτήτρια των έργων σου»; Είμαστε συνοδοιπόροι εδώ και 14 χρόνια και μαζί περάσαμε διά πυρός και σιδήρου. Το πιο σημαντικό που κάναμε για την Άννα Βίσση ήταν ότι την αντιμετωπίσαμε ως ενεργή καλλιτέχνίδα, με συνεχείς κυκλοφορίες singles και albums και όχι μόνο ως έναν ζωντανό θρύλο».

Η αλήθεια για τον Νότη Σφακιανάκη

Σε ερώτηση για τη διαρκώς φημολογούμενη επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη αναφέρει πως «είμαστε οι τελευταίοι που βγάλαμε τη δισκογραφία του. Τον δούλευα όταν ήμουν υπάλληλος στην Universal, από το 2006 μέχρι το 2011, και ξανασυνεργαστήκαμε στην Panik πια, από το 2016 μέχρι το 2020, όταν και βγάλαμε τα δύο πρώτα μέρη μιας τριλογίας, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η τεράστια επιτυχία «Τα Πιο Μεγάλα Σ’ Αγαπώ». Ευελπιστούμε αυτή η τριλογία να ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε επικοινωνία, πάντως».

Τέλος, ο Γιώργος Αρσενάκος προαναγγέλει πως ετοιμάζει ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Άντε Ζήσε Επιτέλους» μετά το best seller «Ένα Θέλω Μπορεί», ενώ, απαντώντας στην ερώτηση αν αισθάνεται χορτασμένος, καταλήγει: «πολύ. Κάποιος να μου πει σε μια ωρίτσα τελειώνει αυτό το ταξίδι, θα πω «Δόξα τω Θεώ, είμαι τέλεια». Βέβαια, έχω 200 εκατομμύρια πράγματα ακόμα να κάνω, αλλά έχω την ευτυχία να έχω επιτύχει πολλά παραπάνω απ’ όσα περίμενα. Και νιώθω ευλογημένος».