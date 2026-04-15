Άννα Βίσση: Η επίσημη ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Η Άννα Βίσση έτοιμη για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στα τέλη Σεπτέμβρη.
Η Άννα Βίσση ανακοινώνει πλέον και επίσημα το μεγάλο μουσικό event του καλοκαιριού, τη συναυλία της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Η προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία της τραγουδίστριας ανοίγει την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12:00, μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.
Μετά τις μυθικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο, που ένωσαν χιλιάδες φωνές σε μία, η Άννα επιστρέφει για να ανέβει ακόμη ψηλότερα.
Την ίδια στιγμή, το teaser για τη συναυλία έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει μελωδία από το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αιγαίο», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.
Άννα Βίσση: Έρχεται το νέο τραγούδι της «AIGAIO»
Πριν λίγες ημέρες η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα ατμοσφαιρικό teaser, στο οποίο κυριαρχεί η εικόνα της θάλασσας, δημιουργώντας ένα έντονα καλοκαιρινό και συναισθηματικό κλίμα.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται «AIGAIO» μαζί με την ημερομηνία «24.04», ενώ συνοδεύεται από προτροπή για pre-save του τραγουδιού.
Διακοπές στη Νέα Υόρκη με την κόρη της και τα εγγόνια
Μετά από μια έντονη επαγγελματική περίοδομ η Άννα Βίσση επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα και να ταξιδέψει μακριά από την Ελλάδα για τις ημέρες του Πάσχα.
Η τραγουδίστρια άφησε πίσω της τις εξελίξεις που ακολούθησαν, αλλά και τις αλλαγές στους συνεργάτες της, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της.
Ο προορισμός της δεν ήταν άλλος από τη Νέα Υόρκη, όπου ζει η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, μαζί με τα παιδιά της.
