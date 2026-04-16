Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Αλέξις ντε Τοκβίλ: Ένας φιλελεύθερος νέου τύπου
Stories 16 Απριλίου 2026, 14:54

Αλέξις ντε Τοκβίλ: Ένας φιλελεύθερος νέου τύπου

Το δημοκρατικό καθεστώς απαιτεί γενική συμφωνία για τη σκοπιμότητα της ύπαρξής του

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στις 16 Απριλίου 1859 απεβίωσε στις Κάννες ο γάλλος πολιτικός στοχαστής, ιστορικός και πολιτικός Αλέξις ντε Τοκβίλ (Alexis de Tocqueville), ευρέως γνωστός για το σύγγραμμά του «Η δημοκρατία στην Αμερική», μια εμβριθή και διορατική ανάλυση του πολιτικοκοινωνικού οικοδομήματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο α’ μισό του 19ου αιώνα (ο πρώτος τόμος του έργου εκδόθηκε το 1835 και ο —πιο απαισιόδοξος— δεύτερος τόμος πέντε χρόνια αργότερα).


Ο γεννημένος στο Παρίσι (στις 29 Ιουλίου 1805) ντε Τοκβίλ, ο οποίος θεωρείται αυθεντικός εκφραστής του πολιτικού φιλελευθερισμού, απηύθυνε με το εν λόγω έργο του μια σαφή —και ανατριχιαστικά επίκαιρη— προειδοποίηση για τον εύθραυστο χαρακτήρα της αμερικανικής δημοκρατίας και για τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, την τυραννία της πλειοψηφίας, εκκινώντας από την παραδοχή ότι ακόμα και μια ανθηρή δημοκρατία, όταν αρχίζει να ποδηγετείται από μια υπέρ το δέον ισχυρή κεντρική εξουσία, γειτνιάζει με την τυραννία.


Κατά τη δική του αντίληψη, οι ανεξάρτητοι θεσμοί (εν προκειμένω τα λεγόμενα θεσμικά αντίβαρα) και η δικαστική εξουσία είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν και οφείλουν να αποσοβήσουν την εκτροπή αυτήν του πολιτεύματος.


Ο Αλέξις ντε Τοκβίλ, ο ιδιόμορφος αυτός πολιτειολόγος της μετεπαναστατικής Γαλλίας, αποτέλεσε το θέμα ενός ενδιαφέροντος άρθρου που συνέγραψε προ πολλών ετών για τον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Αθανάσιος Παπανδρόπουλος. Το εν λόγω κείμενο του Παπανδρόπουλου, εκλεκτού στελέχους του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» και του ΔΟΛ επί σειράν ετών, είχε δημοσιευτεί στο τεύχος της 4ης Απριλίου 1985.


«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 4.4.1985, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ιδού όσα είχε γράψει ο Παπανδρόπουλος για τον Αλέξις ντε Τοκβίλ και το έργο του:


Άνθρωπος με αριστοκρατικές καταβολές, ο Αλέξις ντε Τοκβίλ (1805-1859) υπήρξε, πέραν από πολιτικός, ένας μεγάλος θεωρητικός της σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας. Βουλευτής στο Ε’ Γαλλικό Κοινοβούλιο το 1839 και υπουργός Εξωτερικών της χώρας του για λίγους μήνες το 1849, κατά τη διάρκεια της 2ης Δημοκρατίας, ο Αλέξις ντε Τοκβίλ αποσύρεται από την ενεργό πολιτική ζωή αμέσως μετά την αναρρίχηση στην εξουσία του Λουδοβίκου – Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Πολιτικός συγγραφέας με μεγάλη ηθική εμβέλεια ο ντε Τοκβίλ, με τον όρο δημοκρατία, πολύ συχνά, υποδήλωνε μια δοσμένη κοινωνική κατάσταση, αδιαχώριστη από ένα σύνολο ηθών και εθίμων, καθώς και λαϊκών παραδόσεων. Έτσι, στο γνωστό βιβλίο του «Περί δημοκρατίας στην Αμερική» (1835 – 1840) ο Γάλλος συγγραφέας κάνει μια διαπεραστική και προφητική ανάλυση της αμερικανικής κοινωνίας και υπογραμμίζει τις πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αρχών πάνω στις οποίες θεμελιώνεται αυτή η κοινωνία. Υπό αυτό το πρίσμα, το παραπάνω έργο του ντε Τοκβίλ αποτελεί μια βαθειά ανάλυση του θέματος της ελευθερίας, γύρω από το οποίο ακόμη και σήμερα αναπτύσσεται μια έντονη και όχι λίγες φορές αμφιλεγόμενη προβληματική.


Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος

Αυτοαποκαλούμενος «φιλελεύθερος νέου τύπου», ο ντε Τοκβίλ ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνιολογία της πολιτικής γνώσης και προανήγγειλε την ασφυξία της δημοκρατίας από τον ίδιο τον εαυτό της, όταν θα φθάσει στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσής της. Κατά τον Γάλλο στοχαστή, αυτό το έσχατο στάδιο της δημοκρατίας αποτελεί «μια δικτατορία της κοινής γνώμης, σε μια εποχή ομοιογένειας των αισθημάτων, των ιδεών, των επιθυμιών, των ηθών και των συμπεριφορών». «Όσο περισσότερο θα τελειοποιείται η ισοπολιτεία υπό καθεστώς δημοκρατίας και όσο πιο πολύ θα ομαδοποιούνται οι άνθρωποι που την εφαρμόζουν, τόσο περισσότερο θα θέλουν όλοι τους, με ελεύθερη επιλογή, τα ίδια πράγματα. Η διαφορά σιγά-σιγά θα εξοστρακίζεται από την κοινωνία, όχι πια με τον καταναγκασμό, αλλά με την απλή αποδοκιμασία και την αδιαφορία. Σε μια τέτοια κοινωνία, ο πρωτότυπος ή πρωτοπόρος άνθρωπος, που το πνεύμα του θα είναι αντίθετο με το μέσο πνεύμα, εάν δεν είναι γεννημένος-νεκρός, θα φθίνει όχι επειδή θα καταδιώκεται, αλλά από έλλειψη ακροατηρίου και αντίθετης γνώμης».

Φιλόσοφος της ελευθερίας και κοινωνιολόγος της πολιτικής κουλτούρας, ο ντε Τοκβίλ θεμελιώνει τη φιλοσοφία του στα διαρκή δεδομένα της ανθρώπινης φύσης, που είναι κατά την άποψή του αυτά της ελευθερίας και της ευθύνης. «Η ανθρώπινη φύση», γράφει, «είναι αδύνατον να αναπτυχθεί χωρίς ελευθερία τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή». Σ’ ό,τι αφορά την ισότητα, για τον ντε Τοκβίλ αποτελεί «πολιτιστικό αντικείμενο, που συνδέεται με την ελευθερία κατά τρόπο μεταβαλλόμενο σύμφωνα με τα πολιτικά πρότυπα που απεικονίζονται στα ποικιλόμορφα πρόσωπα της δημοκρατίας».


«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 4.4.1985, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Παρακάτω προσθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από το έργο του ντε Τοκβίλ και πιστεύουμε ότι ο αναγνώστης θα μπορέσει είτε να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα είτε να οδηγηθεί σε γονιμότερο προβληματισμό.

«Στις μέρες μας τα έθνη είναι υποχρεωμένα να δημιουργούν στους κόλπους τους συνθήκες ισότητας για τους πολίτες τους. Ωστόσο, από τις κυβερνήσεις τους εξαρτάται αν η τάση αυτή θα οδηγήσει σε περισσότερη ελευθερία των πολιτών ή στην καταπιεστική βαρβαρότητα, την εξαθλίωση και την ισοπέδωση της κοινωνίας. […] Στην πραγματικότητα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κύριος κίνδυνος που παραμονεύει τις δημοκρατικές κοινωνίες έγκειται στο γεγονός ότι η ελευθερία δίνεται σε ανθρώπους που αγνοούν την αξία της και τη μεταχειρίζονται σαν δεύτερης κατηγορίας πολιτικό αγαθό. […] Αγνοούν όμως ότι χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει πρόοδος του πολιτισμού, ούτε υλική άνοδος, αλλά ούτε και δημοκρατία για όλους» («Περί δημοκρατίας στην Αμερική», εκδόσεις Gallimard, 1951).

[…]


«Το δημοκρατικό καθεστώς απαιτεί γενική συμφωνία για τη σκοπιμότητα της ύπαρξής του. Διαφορετικά θα κινδυνεύει πάντα από τους εχθρούς του, οι οποίοι στο όνομα της δημοκρατίας θα το υπονομεύουν» (γράμμα στο φίλο του Κορσέλ το 1837).

«Όταν μια δημοκρατία με την ανοχή της δημιουργεί άπληστους πολίτες που αρέσκονται να αντλούν όλο και πιο πολλά από τον δημόσιο πλούτο, τότε το τέλος του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι κοντινό» (L’Ancien régime et la Révolution).

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» της διαφθοράς του Όρμπαν

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)
Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)

Η Euroleague μπαίνει στην τελευταία στροφή της regular season και τα σενάρια είναι δεκάδες – Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιοι διεκδικούν το πλεονέκτημα και την εξάδα και οι… στάνταρ ομάδες στα play in

Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου
Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου

Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας λόγω του πολέμου

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το κρίσιμο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όρισε η διοργανώτρια αρχή.

Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

