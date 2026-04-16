Μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο φως με θύμα μια μητέρα και παράπλευρα θύματα τα δυο μικρά της παιδιά.

Ειδικότερα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου φιλοξενούνται προσωρινά τα δύο μικρά παιδιά που είδαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τον πατέρα τους να χτυπάει την ίδια τους τη μητέρα.

Τα παιδιά ηλικίας 2,5 και 1,5 έτους φιλοξενούνται σε δωμάτιο της Παιδιατρικής κλινικής και δέχονται την αγάπη και τη θαλπωρή από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο πατέρας χτύπησε πολύ άσχημα την μητέρα

Η 38χρονη μητέρα χτυπήθηκε σοβαρά στο πρόσωπο από τον αρραβωνιαστικό της. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι δέχτηκε αρκετές μπουνιές στο πρόσωπο, το παραμορφώθηκε.

Αν και άσχημα χτυπημένη δεν ήθελε να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο κάτι που έγινε με εντολή εισαγγελέα.

Ο 30χρονος συνελήφθη και θα δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μητέρα φέρεται να επέστρεψε αργά το βράδυ στο σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.