Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook
Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, στο πνεύμα της «αλλαγής καθεστώτος» που υποσχέθηκε, ο νικητής των εκλογών της περασμένης Κυριακής στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι η πρωθυπουργική κατοικία της κυβέρνησης του Tisza δεν θα στεγάζεται πλέον στο Παλάτι των Καρμελιτών, το οποίο μετατράπηκε επί Όρμπαν σε σύμβολο διαφθοράς.
Όπως δήλωσε, δεν σκοπεύει να κυβερνήσει όπως ο προκάτοχός από το Παλάτι των Καρμελιτών στο Κάστρο της Βούδας, όπου φιλοξενούνταν μέχρι σήμερα οι πρωθυπουργικές υπηρεσίες και η πρωθυπουργική κατοικία και έχει γίνει για την αντιπολίτευση σύμβολο της κατάχρησης της εξουσίας.
Το γραφείο του πρωθυπουργού θα επιστρέψει σε υπουργικό κτίριο κοντά στο Κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο Πέτερ Μαγιάρ μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Facebook.
Στο Παλάτι των Καρμελιτών φιλοξενούνταν μέχρι σήμερα οι πρωθυπουργικές υπηρεσίες και η κατοικία του Όρμπαν
Το Μοναστήρι των Καρμελιτών ως σύμβολο καταχρηστικής εξουσίας
Το μοναστήρι του 18ου αιώνα είναι κτισμένο επάνω στα ερείπια τζαμιού στον λόφο του Κάστρου της Βούδα που έχει χαρακτηρισθεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Υπήρξε πολιτιστικό κέντρο μέχρι το 2014, όταν το ιδιοποιήθηκε η ουγγρική κυβέρνηση για να εγκατασταθεί εκεί, το 2019, ο Βίκτωρ Όρμπαν και οι υπηρεσίες του.
Η επιχείρηση απαίτησε διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και υψηλές δαπάνες. Ηταν μία κίνηση με την οποία ο Ορμπαν ήθελε να σβήσει την ανάμνηση του κομμουνιστικού καθεστώτος που είχε μεταφέρει το κέντρο της εξουσίας στην Πέστη, την κάτω πόλη, όπου βρίσκεται το ουγγρικό Κοινοβούλιο.
Ο Όρμπαν πόζαρε μαζί με τους καλεσμένους του στη βεράντα του ιστορικού κτιρίου με θέα στον Δούναβη, αλλά τόσο το μοναστήρι όσο και η περιοχή ήταν κλειστά για το κοινό. Με το πέρασμα του χρόνου, ο τόπος αυτός έγινε για την αντιπολίτευση σύμβολο μιας εξουσίας καταχρηστικής και αποκομμένης από τους ούγγρους πολίτες.
Το νέο κοινοβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές του Μαΐου και ο Πέτερ Μαγιάρ θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Χάρη στην ισχυρή πλειοψηφία εδρών που έχει εξασφαλίσει θα είναι σε θέση να τροποποιήσει το Σύνταγμα ώστε να αποκαταστήσει τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ουγγαρία και να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις