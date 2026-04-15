Την πρώτη τους τετ-α-τετ συνάντηση είχαν σήμερα ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, και ο πρόεδρος της χώρας, Τάμας Σούλιοκ. Όπως δήλωσε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το προεδρικό μέγαρο, ζήτησε από τον Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί.

«Του επανέλαβα ότι στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, δεν είναι ικανός να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων (…)», τόνισε αρχικώς.

Ακολούθως πρόσθεσε ότι, αν ο Σούλιοκ δεν αποχωρήσει, η κυβέρνηση του Μαγιάρ θα τροποποιήσει το ουγγρικό σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν».

I have arrived at the Sándor Palace to meet the President of Hungary.@DrTamasSulyok is unworthy of representing the unity of the Hungarian nation. He is unfit to serve as the guardian of legality. He is not fit to serve as a moral authority or a role model.



Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε, επίσης, ότι ο Τάμας Σούλιοκ τον πληροφόρησε ότι θα συγκαλέσει σε Σώμα την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές του Μαΐου και ότι κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να ορκιστεί στα μέσα του Μαΐου ή λίγο νωρίτερα.

Η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας βουλής, σημείωσε ο Μαγιάρ, μπορεί να γίνει το νωρίτερον στις 4 Μαΐου, μετά το μεγάλο σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς, αλλά στην πραγματικότητα οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 6η και η 7η Μαΐου.

Οι προθέσεις Μαγιάρ για τα κρατικά ΜΜΕ

Νωρίτερα σήμερα, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τις εκπομπές των κρατικών μέσων ενημέρωσης, θα ψηφίσει έναν νέο νόμο για τα ΜΜΕ και θα διασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου, από τη στιγμή που το υπουργικό του συμβούλιο θα αναλάβει την εξουσία.

«Κάθε Ούγγρος αξίζει ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», τόνισε στο κρατικό ραδιόφωνο Kossuth, όπου ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ήταν εβδομαδιαίος καλεσμένος τα τελευταία 16 χρόνια, ενώ οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης σπάνια προσκαλούνταν.

«Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να ψηφίσουμε έναν νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, να δημιουργήσουμε μια νέα αρχή για τα μέσα ενημέρωσης και να θέσουμε τις επαγγελματικές προϋποθέσεις ώστε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν όντως αυτό που πρέπει να κάνουν», υπογράμμισε ο Μαγιάρ.