Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα που έθεσε σήμερα στο στόχαστρο αυτοκίνητο που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με τη Δαμασκό, μακριά από τα σύνορα με το Ισραήλ, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Μαίνονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Το πλήγμα σημειώθηκε στο ύψος της Νταχρ ελ-Μπαϊντάρ, στα βουνά ανατολικά της Βηρυτού, διευκρίνισε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν τόνισε σήμερα τη σημασία μιας κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ πριν από τη διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών με το Τελ Αβίβ, τις οποίες δεν επιβεβαίωσε μετά την ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ μιας συνάντησης στη διάρκεια της ημέρας των «ηγετών» των δύο κρατών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Trump says Israel, Lebanon leaders to hold talks Thursday US President Donald Trump said the leaders of Israel and Lebanon will speak on Thursday in what would be a historic first, but there was no confirmation from either side.

Trump’s announcement comes as Washington pushes to… pic.twitter.com/D51enFpDqo — Vanguard Newspapers (@vanguardngrnews) April 16, 2026

«Η κατάπαυση πυρός που ζητεί ο Λίβανος με το Ισραήλ είναι η είσοδος στη φυσική ύλη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Αούν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε αργά χθες Τετάρτη ότι οι «ηγέτες» του Ισραήλ και του Λιβάνου θα έχουν συνάντηση στη διάρκεια της ημέρας, που θα είναι, εφόσον γίνει, η πρώτη, και μια Ισραηλινή υπουργός δήλωσε σήμερα ότι ο Νετανιάχου «θα μιλήσει» με τον Αούν.