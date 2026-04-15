Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ – Προς νέο γύρο συνομιλιών οδεύουν ΗΠΑ και Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος «πλησιάζει στο τέλος του», αφού άφησε να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιηθεί ένας δεύτερος γύρος απευθείας συνομιλιών με το Ιράν, στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες. Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι έχει «σταματήσει εντελώς το εμπόριο προς και από το Ιράν δια θαλάσσης», καθώς ο αποκλεισμός του στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται.

Το Ισραήλ και η Βηρυτός μετά από άμεσες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.

