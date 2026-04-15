Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ – Προς νέο γύρο συνομιλιών οδεύουν ΗΠΑ και Ιράν
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον οδεύουν προς νέο γύρο συνομιλιών ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ - Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in
Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος «πλησιάζει στο τέλος του», αφού άφησε να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιηθεί ένας δεύτερος γύρος απευθείας συνομιλιών με το Ιράν, στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες. Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι έχει «σταματήσει εντελώς το εμπόριο προς και από το Ιράν δια θαλάσσης», καθώς ο αποκλεισμός του στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται.
Το Ισραήλ και η Βηρυτός μετά από άμεσες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Λίβανο.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.
- «Γάτες με φράντζες»: Μια διαφορετική performance στο Red Jasper Cabaret Theatre
- Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
- ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
- Αποκαλυπτική έρευνα για το σχολείο και την κοινωνία – Στην οικογένεια (των άλλων) χρεώνουμε τη νεανική βία
- Κεφαλονιά: Η πιθανότερη αιτία θανάτου της 19χρονης – Τι λέει ο ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
- Πληθωρισμός: Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των τιμών
- Η ποικιλία στην άκσηση «χαρίζει» χρόνια ζωής
