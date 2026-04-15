Στάρμερ: Δεν θα υποχωρήσουμε στις πιέσεις των ΗΠΑ, δεν θα συρθούμε στον πόλεμο

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα υποχωρήσει» στις αμερικανικές πιέσεις για να συρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στον πόλεμο κατά του Ιράν, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για υπαναχώρηση της Ουάσινγκτον ως προς την εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Δεν θα αφεθούμε να συρθούμε στον πόλεμο αυτόν. Δεν είναι δικός μας πόλεμος και οι σφοδρές πιέσεις μού έχουν ασκηθεί για να πάρω άλλον δρόμο», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απειλές του Τραμπ στην Βουλή των Κοινοτήτων.

«Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Δεν θα υποχωρήσω», επέμεινε.

Σε συνέντευξη στο Sky News σήμερα, ο Τραμπ απείλησε να υπαναχωρήσει ως προς την εμπορική συμφωνία του περασμένου έτους με το Ηνωμένο Βασίλειο για τον περιορισμό των συνεπειών της επιβολής των αμερικανικών δασμών επικρίνοντας την έλλειψη υποστήριξης του Λονδίνου προς τον πόλεμο που αποφάσισε ο ίδιος να εξαπολύσει μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Τους δώσαμε μια καλή εμπορική συμφωνία, καλύτερη από ό,τι ήμουν υποχρεωμένος να κάνω, και αυτό μπορεί πάντα να αλλάξει», δήλωσε σήμερα ο Τραμπ.

Αν και τότε, ο Τραμπ είχε επαινέσει τις καλές σχέσεις με τον Κιρ Στάρμερ, οι διατλαντικές σχέσεις έχουν πλέον επιδεινωθεί, κυρίως με τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο, κατά τον οποίο η Βρετανία αρνήθηκε να επιτρέψει την χρήση των βρετανικών βάσεων για τις αμερικανικές επιθέσεις.

«Οταν τους ζητήσαμε βοήθεια, δεν ήταν εκεί, όταν τους είχαμε ανάγκη, δεν ήταν εκεί (…) Και συνεχίζουν να μην είναι», δήλωσε ο Τραμπ στο Sky News.

Η εμπορική συμφωνία όριζε πλαφόν 10% στους αμερικανικούς δασμούς επί της πλειονότητας των βρετανικών μεταποιημένων προϊόντων, το χαμηλότερο επίπεδο που προβλεπόταν στο πλαίσιο της δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ.

Το πλεονέκτημα αυτό ωστόσο αποδυναμώθηκε από την στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε μέρος των αμερικανικών δασμών αναγκάζοντας την Ουάσινγκτον να θεσπίσει προσωρινούς δασμούς 10% επί του συνόλου σχεδόν των εισαγωγών της εν αναμονή της εφαρμογής νέου δασμολογικού καθεστώτος μέχρι τον Ιούλιο.

Η βρετανική κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε επί μήνες να πάει με τα νερά του Τραμπ, σκλήρυνε πρόσφατα την ρητορική της απέναντι στον ιστορικό της σύμμαχο.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς – η οποία θα συναντήσει τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σήμερα στην Ουάσινγκτον – επέκρινε χθες την αμερικανική «παράνοια» της εμπλοκής σε έναν πόλεμο «χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο εξόδου».

Ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Δευτέρα ότι ο Τραμπ κακώς απείλησε να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό, ενώ ο βρετανός υπουργός Υγείας καταδίκασε στις δηλώσεις αυτές έναν λόγο «εμπρηστικό, προκλητικό και σκανδαλώδη».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Sky News ότι η παρούσα ένταση δεν θα επηρεάσει καθόλου την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ σε λίγες ημέρες.

Ο Κιρ Στάρμερ από την πλευρά του επεσήμανε ότι οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «πολύ ισχυρότεροι» από τους «αξιωματούχους που καλούνται την μία ή την άλλη στιγμή να ασκήσουν το ένα ή το άλλο αξίωμα».