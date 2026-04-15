Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο στέλνει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να συμφωνήσει σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση που διαρκεί εδώ και εβδομάδες, σύμφωνα με την Washington Post.

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος, εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσθετων πληγμάτων ή χερσαίων επιχειρήσεων σε περίπτωση που μια εύθραυστη εκεχειρία δεν διατηρηθεί, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι δυνάμεις που μεταφέρονται στην περιοχή περιλαμβάνουν περίπου 6.000 στρατιώτες που επιβαίνουν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και σε αρκετά πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, ανέφεραν νυν και πρώην αξιωματούχοι, οι οποίοι, όπως και άλλοι, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν στρατιωτικές κινήσεις. Περίπου 4.200 ακόμη, που ανήκουν στην αμφίβια ομάδα ετοιμότητας Boxer και στη δύναμη πεζοναυτών που μεταφέρει, την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, αναμένεται να φτάσουν κοντά στο τέλος του μήνα.

Η ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος φαίνεται πιθανό να συνδυαστεί με τα πολεμικά πλοία που ήδη βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που η εβδομάδων εκεχειρία πρόκειται να λήξει στις 22 Απριλίου. Οι στρατιώτες θα προστεθούν στους περίπου 50.000 που, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ασκώντας πίεση στο Ιράν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να πιέσει οικονομικά την Τεχεράνη, ανακοίνωσε την Κυριακή ναυτικό αποκλεισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας προς και από τα ιρανικά λιμάνια. Επιχειρεί να πιέσει το ιρανικό καθεστώς να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου της Μέσης Ανατολής μέσω του Περσικού Κόλπου, και να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μέσω διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Οι συνομιλίες δυσκολεύτηκαν το Σαββατοκύριακο, αλλά ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα μπορούσαν να συνεχιστούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox Business ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα» και ότι αναμένει οι τιμές των καυσίμων να επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, «υπό την προϋπόθεση» ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Όταν αυτό διευθετηθεί, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν δραστικά», είπε.

Το Ιράν κλιμάκωσε τις απειλές να διακόψει το διεθνές εμπόριο, με τον στρατιωτικό διοικητή υποστράτηγο Αλί Αμπντολαχί να δηλώνει ότι η χώρα θα μπλοκάρει εισαγωγές και εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό. «Το Ιράν θα λάβει ισχυρά μέτρα για να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία και τα συμφέροντά του», δήλωσε, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η άφιξη επιπλέον αμερικανικών πολεμικών πλοίων θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση προς το Ιράν και θα προσφέρει στον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες, περισσότερες επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Τζέιμς Φόγκο, απόστρατος ναύαρχος και νυν ακαδημαϊκός.

«Όσο περισσότερα εργαλεία έχεις στη διάθεσή σου, τόσο μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών έχεις», είπε ο Φόγκο, χαρακτηρίζοντας την ενίσχυση δυνάμεων ως «εφεδρική ικανότητα, σε περίπτωση που τα πράγματα εξελιχθούν αρνητικά».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ερωτηθείσα για την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει συνετά διατηρήσει όλες τις επιλογές στο τραπέζι σε περίπτωση που οι Ιρανοί δεν εγκαταλείψουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο Τραμπ, ο Βανς και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «έχουν καταστήσει πολύ σαφείς τις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ», είπε, προβλέποντας ότι «η απελπισία του Ιράν για συμφωνία θα αυξηθεί» με τον αποκλεισμό σε ισχύ.

Το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.