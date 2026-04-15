15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου
Κόσμος 15 Απριλίου 2026, 09:10

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου

Η Μπίτα Χεμάτι, ενδέχεται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν για κατηγορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα

Το καθεστώς του Ιράν πρόκειται να εκτελέσει τέσσερις διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που θεωρείται η πρώτη γυναίκα κρατούμενη που θα εκτελεστεί από την Τεχεράνη.  

Το Ιράν συνεχίζει την καταστολή εναντίον ατόμων που συμμετείχαν στις αιματηρές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, κατά τις οποίες πολίτες  σε ολόκληρη τη χώρα βγήκαν στους δρόμους για να αντισταθούν στην καταπιεστική κυβέρνηση. 

 Το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν μετά τη μαζική εξέγερση καταδικάστηκαν σε θάνατο. 

Πρόκειται για τη Μπίτα Χεμάτι και τον σύζυγό της Μοχάμαντρεζα Ματζίντι-Ασλ, καθώς και για δύο άλλα άτομα που ζούσαν στο ίδιο κτίριο με το ζευγάρι, τον Μπεχρούζ Ζαμανινέτζαντ και τον Κουρός Ζαμανινέτζαντ.  

Η Τεχεράνη έχει απαγχονίσει επτά άτομα σε σχέση με τις διαδηλώσεις και η Χεμάτι θεωρείται η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο για την εξέγερση του Ιανουαρίου. 

Η κατηγορίες που βαραίνουν τους τέσσερις  

Οι τέσσερις κρατούμενοι κατηγορήθηκαν για «επιχειρησιακή δράση υπέρ της εχθρικής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών ομάδων», σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA).  

Κατηγορήθηκαν επίσης για «συνάθροιση και συμπαιγνία κατά της εθνικής ασφάλειας». Αυτή η ομάδα καταδικάστηκε επίσης σε πέντε χρόνια στις φυλακές-κόλαση του Ιράν και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν κατασχεθεί.  

Ο διαβόητος Ιρανός δικαστής Ιμάμ Αφχσαρί ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «τραυμάτισε τις δυνάμεις ασφαλείας στο χώρο» και ότι χρησιμοποίησε «εκρηκτικά υλικά και ακαθόριστα όπλα» στις διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου. 

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίστηκαν ότι πληροφορίες έδειχναν ότι το ζευγάρι και οι δύο γείτονές τους υπέστησαν πιέσεις κατά τη διάρκεια των ανακρίσεών τους και εκφράστηκαν ανησυχίες ότι ενδέχεται να εξαναγκάστηκαν σε ομολογίες.  

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε:  

«Δεκάδες άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου 2026 έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μετά από κατάφωρα άδικες, ταχείες δίκες που διεξήχθησαν χωρίς τη δέουσα διαδικασία, πρόσβαση σε ανεξάρτητο δικηγόρο και με βάση ως αποδεικτικά στοιχεία «ομολογίες» που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια». 

Οι διαδηλώσεις, η καταστολή και η τιμωρία  

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου 2025 και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.  

Το καθεστώς επέβαλε διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο εκείνη την περίοδο, ενώ σύμφωνα με αναφορές χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί κατά την προσπάθεια του καθεστώτος να καταστείλει την εξέγερση. 

Οι ιρανικές αρχές έχουν ήδη εκτελέσει δια απαγχονισμού επτά άτομα σε σχέση με τις διαδηλώσεις, οι οποίες καταπνίγηκαν ανελέητα αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις.

Η οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν (IHR) με έδρα τη Νορβηγία και η οργάνωση «Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής» (ECPM) με έδρα το Παρίσι δήλωσαν τη Δευτέρα στην κοινή ετήσια έκθεσή τους για τη θανατική ποινή στο Ιράν ότι τουλάχιστον 1.639 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί το 2025, συμπεριλαμβανομένων 48 γυναικών.

Από αυτές, 21 γυναίκες εκτελέστηκαν για τη δολοφονία των συζύγων ή των αρραβωνιαστικών τους, ανέφερε η έκθεση. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δηλώσει ότι οι γυναίκες που εκτελούνται για τη δολοφονία συζύγων ή συγγενών τους συχνά βρίσκονταν σε κακοποιητικές σχέσεις.

Κατά την ίδια έκθεση, ο αριθμός των εκτελέσεων είναι αυξημένος κατά 68% σε σχέση με τους 975 ανθρώπους που θανατώθηκαν από τις ιρανικές αρχές το 2024. 

 

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ
Κόσμος 15.04.26 Upd: 08:54

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον οδεύουν προς νέο γύρο συνομιλιών ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ - Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Τσερνόμπιλ: Καλλιεργούσαν για χρόνια καλαμπόκι και σιτάρι στη Ζώνη Αποκλεισμού
Δημόσιος κίνδυνος 15.04.26

Καλλιεργούσαν για χρόνια σιτηρά στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ

Από το 2020 καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
Αλλοι 4 νεκροί 15.04.26

Συνεχίζουν τις δολοφονικές επιθέσεις τους στον Ειρηνικό οι ΗΠΑ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
Χιλιάδες νεκροί 15.04.26

Εφτάψυχες οι συμμορίες στην Αϊτή

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
Τουρκία 15.04.26

2,5 χρόνια φυλάκιση στον δημοσιογράφο Αράπκιρλι

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ»

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο - Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Βήματα μπροστά 14.04.26

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

ΔΥΠΑ: Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 15.04.26

Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου και αφορά 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα - Από έξι έως 12 οι διανυκτερεύσεις αναλόγως προορισμού

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση
Στη Θεσσαλονίκη 15.04.26

Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση (βίντεο)

Ο επίδοξος διαρρήκτης προσπάθησε να διαφύγει όταν έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, που τον είδε να προσπαθεί να μπει στο καφεκοπτείο στη δυτική Θεσσαλονίκη και του φώναξε

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Καμπανάκι κινδύνου 15.04.26

Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα - Πιθανό δελτίο

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Ο λόγος 15.04.26

Αναστέλλονται δρομολόγια τρένων στη Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Αντί για τον αποκλεισμό 15.04.26

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις

Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης

Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Αποκαλυπτική έρευνα για το σχολείο και την κοινωνία – Στην οικογένεια (των άλλων) χρεώνουμε τη νεανική βία
Πανελλαδική έρευνα 15.04.26

Ποιο σχολείο θέλουμε; Ναι στη σεξουαλική αγωγή, όχι στα υποχρεωτικά θρησκευτικά

Σε ποιο σχολείο θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας; Ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του «Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς», σχολιάζει την έρευνα «Σχολικό Κουδούνι 2026».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα
Ελλάδα 15.04.26

Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

