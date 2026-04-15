Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου

Το καθεστώς του Ιράν πρόκειται να εκτελέσει τέσσερις διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που θεωρείται η πρώτη γυναίκα κρατούμενη που θα εκτελεστεί από την Τεχεράνη.

Το Ιράν συνεχίζει την καταστολή εναντίον ατόμων που συμμετείχαν στις αιματηρές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, κατά τις οποίες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα βγήκαν στους δρόμους για να αντισταθούν στην καταπιεστική κυβέρνηση.

Το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν μετά τη μαζική εξέγερση καταδικάστηκαν σε θάνατο.

Πρόκειται για τη Μπίτα Χεμάτι και τον σύζυγό της Μοχάμαντρεζα Ματζίντι-Ασλ, καθώς και για δύο άλλα άτομα που ζούσαν στο ίδιο κτίριο με το ζευγάρι, τον Μπεχρούζ Ζαμανινέτζαντ και τον Κουρός Ζαμανινέτζαντ.

Η Τεχεράνη έχει απαγχονίσει επτά άτομα σε σχέση με τις διαδηλώσεις και η Χεμάτι θεωρείται η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο για την εξέγερση του Ιανουαρίου.

BREAKING: The killing machine of the Islamic regime of Iran is running again, and it has sentenced two more political prisoners—two protesters from the January 2026 uprising—to death. They are going to be hanged in public in Karaj. Bita Hemmati and her husband, MohammadReza… pic.twitter.com/nZ7Q4dM489 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 13, 2026

Η κατηγορίες που βαραίνουν τους τέσσερις

Οι τέσσερις κρατούμενοι κατηγορήθηκαν για «επιχειρησιακή δράση υπέρ της εχθρικής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών ομάδων», σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA).

Κατηγορήθηκαν επίσης για «συνάθροιση και συμπαιγνία κατά της εθνικής ασφάλειας». Αυτή η ομάδα καταδικάστηκε επίσης σε πέντε χρόνια στις φυλακές-κόλαση του Ιράν και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν κατασχεθεί.

Ο διαβόητος Ιρανός δικαστής Ιμάμ Αφχσαρί ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «τραυμάτισε τις δυνάμεις ασφαλείας στο χώρο» και ότι χρησιμοποίησε «εκρηκτικά υλικά και ακαθόριστα όπλα» στις διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίστηκαν ότι πληροφορίες έδειχναν ότι το ζευγάρι και οι δύο γείτονές τους υπέστησαν πιέσεις κατά τη διάρκεια των ανακρίσεών τους και εκφράστηκαν ανησυχίες ότι ενδέχεται να εξαναγκάστηκαν σε ομολογίες.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε:

«Δεκάδες άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου 2026 έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μετά από κατάφωρα άδικες, ταχείες δίκες που διεξήχθησαν χωρίς τη δέουσα διαδικασία, πρόσβαση σε ανεξάρτητο δικηγόρο και με βάση ως αποδεικτικά στοιχεία «ομολογίες» που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια».

Οι διαδηλώσεις, η καταστολή και η τιμωρία

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου 2025 και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Το καθεστώς επέβαλε διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο εκείνη την περίοδο, ενώ σύμφωνα με αναφορές χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί κατά την προσπάθεια του καθεστώτος να καταστείλει την εξέγερση.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ήδη εκτελέσει δια απαγχονισμού επτά άτομα σε σχέση με τις διαδηλώσεις, οι οποίες καταπνίγηκαν ανελέητα αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις.

Η οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν (IHR) με έδρα τη Νορβηγία και η οργάνωση «Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής» (ECPM) με έδρα το Παρίσι δήλωσαν τη Δευτέρα στην κοινή ετήσια έκθεσή τους για τη θανατική ποινή στο Ιράν ότι τουλάχιστον 1.639 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί το 2025, συμπεριλαμβανομένων 48 γυναικών.

Από αυτές, 21 γυναίκες εκτελέστηκαν για τη δολοφονία των συζύγων ή των αρραβωνιαστικών τους, ανέφερε η έκθεση. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δηλώσει ότι οι γυναίκες που εκτελούνται για τη δολοφονία συζύγων ή συγγενών τους συχνά βρίσκονταν σε κακοποιητικές σχέσεις.

Κατά την ίδια έκθεση, ο αριθμός των εκτελέσεων είναι αυξημένος κατά 68% σε σχέση με τους 975 ανθρώπους που θανατώθηκαν από τις ιρανικές αρχές το 2024.