Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών

Η εκτέλεση ενός νεαρού παλαιστή, του Saleh Mohammadi, στο Ιράν και η ταυτόχρονη εκτέλεση ακόμη δύο διαδηλωτών έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας για την ένταση της καταστολής και την τύχη δεκάδων αθλητών που παραμένουν υπό κράτηση, σε υποθέσεις που συνδέονται με τις πρόσφατες διαδηλώσεις στη χώρα.

Οι τρεις διαδηλωτές — οι Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi και Saeed Davoudi — εκτελέστηκαν την Πέμπτη, αφού κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια των ταραχών του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mizan News Agency.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι οι τρεις εκτελέστηκαν χωρίς δίκαιη δίκη και είχαν δώσει ομολογίες υπό βασανιστήρια.

Ήταν οι πρώτες εκτελέσεις που πραγματοποιεί το Ιράν σε σχέση με τις πανεθνικές διαδηλώσεις που αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από τις αρχές.

His name is Saleh Mohammadi, 19 years old wrestler. He was hanged today in Iran for the crime of protesting in last January and demanding💔

Απαγχονίστηκαν στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης, αφού καταδικάστηκαν για το αδίκημα της «διεξαγωγής πολέμου κατά του Θεού», γνωστό ως moharebeh βάσει της σαρία στο Ιράν, σύμφωνα με το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του. Μέλη της κοινότητας της πάλης στο Ιράν είχαν επίσης υπερασπιστεί τον ίδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ιστορικό βίας.

Ο Mohammadi είχε εκπροσωπήσει το Ιράν σε διεθνείς διοργανώσεις πάλης, μεταξύ των οποίων και το Saitiev Cup του 2024 στη Ρωσία, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η εκτέλεσή του έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον παλαιστή Navid Afkari, η υπόθεση του οποίου είχε γίνει σύμβολο της χρήσης της θανατικής ποινής μετά τις διαδηλώσεις. Ο Afkari είχε καταδικαστεί σε θάνατο και εκτελεστεί στη Σιράζ, αφού κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για τη δολοφονία ενός φύλακα ασφαλείας κατά τις ιρανικές διαδηλώσεις του 2018.

Αθλητές παραμένουν υπό κράτηση

Ένας αυξανόμενος αριθμός αθλητών, προπονητών και διαιτητών παραμένει υπό κράτηση, πολλοί από τους οποίους συνδέονται με το πρόσφατο κύμα διαδηλώσεων αλλά και με παλαιότερες αναταραχές.

Μεταξύ αυτών που έχουν αναφερθεί είναι ο ποδοσφαιριστής Mohammad Hossein Hosseini, ο τερματοφύλακας πόλο Ali Pishevarzadeh, η δρομέας μαραθωνίου Niloufar Pas, ο πρωταθλητής kickboxing Benjamin Naghdi, ο έφηβος ποδοσφαιριστής Abolfazl Dokht και ο πυγμάχος Mohammad Javad Vafaei Sani.

Άλλοι περιλαμβάνουν τον προπονητή μπάσκετ Payam Vahidi, τον προπονητή μπιλιάρδου Hamzeh Kazemi, την προπονήτρια αεροβικής Narges Heidari και τον πρώην ποδοσφαιριστή Amir Reza Nasr Azadani, η προηγούμενη σύλληψη του οποίου είχε ήδη προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Πολλοί από τους κρατούμενους είναι νεαροί αθλητές, όπως ο Amirhossein Ghaderzadeh, 19 ετών, και ο Abolfazl Dokht, γεγονός που προκαλεί συναγερμό σε ακτιβιστές που υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες και δικαστικές διαδικασίες.

According to published reports, Benyamin Naghdi, a citizen born in 1999 in Shiraz, was arrested on the evening of January 3, 2026.

The state-run Fars News Agency released a video today, Sunday, presenting it as his confession. Fars claims he is the same individual seen in a viral…

Ο πυγμάχος Mohammad Mahshari, χάλκινος μετάλλιος στο πρωτάθλημα Ασίας νέων και κάτω των 23 ετών το 2024, φέρεται επίσης να βρίσκεται υπό κράτηση.

Η λίστα επεκτείνεται και σε διαιτητές και λιγότερο γνωστούς αθλητές, δείχνοντας πόσο βαθιά έχει επεκταθεί η καταστολή στην αθλητική κοινότητα στο Ιράν.