Ιράν: Ελεύθερος αφέθηκε ο διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί – Είχε συλληφθεί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο Ιρανός διαδηλωτής για τον οποίο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν εκφράσει ανησυχία ότι αντιμετώπιζε θανατική, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του.

Η απελευθέρωσή του σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση που συγκέντρωσε διεθνή προσοχή.

Ο Σολτανί συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου μαζί με πολλούς άλλους Ιρανούς στη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Οι ισχυρισμοί ότι ο νεαρός διαδηλωτής αντιμετώπιζε την απειλή της ποινής του θανάτου είχαν απορριφθεί από τις ιρανικές δικαστικές αρχές, οι οποίες τόνισαν ότι δεν είχε καταδικαστεί σε θάνατο και ότι η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται στις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Αρχικά, οι αρχές τον κατηγόρησαν για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας» και «προπαγανδιστικές ενέργειες εναντίον του συστήματος», παραβάσεις που επισύρουν ποινές φυλάκισης και όχι θανατική καταδίκη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ και ΜΚΟ είχαν εκφράσει φόβους στα μέσα Ιανουαρίου για επικείμενη εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί.

Η αποφυλάκιση του Σολτανί γίνεται εν μέσω ενός ευρύτερου κλίματος καταστολής, με χιλιάδες συλληφθέντες και αρκετούς νεκρούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Διεθνείς παρατηρητές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ζητώντας διαφάνεια και σεβασμό στη διαδικασία δικαίου.

Οι κατηγορίες του Ιράν κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε πως οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, ήταν στην αρχή ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας αλλά μετατράπηκαν στη συνέχεια σε «ταραχές» που σημαδεύτηκαν από θανάτους και πράξεις βανδαλισμού.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκίνησαν τις διαδηλώσεις, καταγγέλλοντας τις δύο χώρες ότι τροφοδότησαν αυτό που αποκάλεσε «τρομοκρατική επιχείρηση» ιδιαίτερα όταν οι διαδηλώσεις είχαν φθάσει στην κορύφωσή τους στις 8 και 9 Ιανουαρίου.