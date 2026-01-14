Ιράν: Δεν θα εκτελεστεί σήμερα ο Ερφάν Σολτανί
Μέλος της οικογένειας του Ερφάν Σολτανί δήλωσε ότι ο νεαρός δεν θα εκτελεστεί σήμερα.
Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο οποίος θεωρούνταν ότι θα ήταν το πρώτο άτομο που θα εκτελείτο στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στο Ιράν, δεν θα εκτελεστεί σήμερα, σύμφωνα με μέλος της οικογένειάς του που μίλησε στο Sky News. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπος με εκτέλεση ανά πάσα στιγμή, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλειά του.
Σύμφωνα με την οργάνωση Ηengaw -που κατήγγειλε την επερχόμενη εκτέλεση του Σολτανί- ο Ερφάν Σολτανί συνελήφθη στην ιδιωτική του κατοικία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, σε σχέση με τις διαδηλώσεις στην πόλη Φαρντίς. Η Αρχή που προχώρησε στη σύλληψη δεν έχει επισήμως κατονομαστεί. Μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι είχε προγραμματιστεί η εκτέλεσή του.
«Η υπόθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και ειδικότερα του Άρθρου 6 που αφορά το δικαίωμα στη ζωή. Η επιβολή και η προγραμματισμένη εκτέλεση θανατικής ποινής υπό συνθήκες στις οποίες ο κατηγορούμενος στερήθηκε την πρόσβαση σε δικηγόρο, το δικαίωμα σε αποτελεσματική υπεράσπιση και μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη δίκη ισοδυναμεί με εξωδικαστική εκτέλεση. Η βεβιασμένη και μη διαφανής διαχείριση της υπόθεσης έχει εντείνει τις ανησυχίες για τη χρήση της θανατικής ποινής ως εργαλείου καταστολής των δημόσιων διαδηλώσεων.
Η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw, υπογραμμίζοντας τον άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης του Ερφάν Σολτανί και τον επιταχυνόμενο και αδιαφανή χαρακτήρα της διαδικασίας, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση συνοπτικών δικών και εκτελέσεων εις βάρος κρατουμένων από τις πρόσφατες διαδηλώσεις. Η Hengaw απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεση δράση για την αναστολή της εκτέλεσης και να απαιτήσουν μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη επανεξέταση της δικαστικής διαδικασίας στην παρούσα υπόθεση», καταλήγει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.
Υπενθυμίζεται πως οι διαδηλώσεις που έχουν συνταράξει το Ιράν ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης, διαμαρτυρόμενοι για μια ακόμη απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού νομίσματος, του ριάλ, έναντι του δολαρίου στην ελεύθερη αγορά.
