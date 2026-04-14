newspaper
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Διπλωματία 14 Απριλίου 2026, 20:47

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Spotlight

Δεκαοκτώ υπουργοί Εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς και της Αυστραλίας, συνυπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία καλούν να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στις περιφερειακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Οι δεκαοκτώ υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν παράλληλα όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου.

Αναφέρουν επίσης ότι η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, και χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Λιβανέζου προέδρου Αούν να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, καθώς και την αποδοχή από το Ισραήλ της έναρξης των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακόμη, τονίζουν ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή και δηλώνουν έτοιμοι να τις στηρίξουν, ενώ τονίζουν την ετοιμότητα τους να παράσχουν επείγουσα βοήθεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας.

Ολόκληρη η κοινή δήλωση των δεκαοκτώ υπουργών Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Εμείς οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καλούμε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στις περιφερειακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης και προτρέπουμε όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση. Η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, την οποία έχουμε χαιρετίσει και πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή από όλους.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του προέδρου Αούν να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, καθώς και την αποδοχή από το Ισραήλ της έναρξης των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλούμε και τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε έτοιμοι να τις στηρίξουμε. Καλούμε, συνεπώς, όλα τα μέρη να προχωρήσουν άμεσα σε αποκλιμάκωση και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Καταδικάζουμε επίσης με τον πιο έντονο τρόπο τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου, τα οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των λιβανικών αρχών, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 350 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 1.000. Οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Καταδικάζουμε επίσης με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά της UNIFIL και επαναλαμβάνουμε ότι η ασφάλεια και η προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.

Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη και τη σταθερή στήριξή μας προς τον λιβανικό λαό και τις αρχές του. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επείγουσα βοήθεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας.

Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου, καθώς και της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το λιβανικό κράτος ώστε να ασκεί πλήρως την κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτειά του. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καθώς και την απόφασή της να ενισχύσει την πλήρη επιβολή της κρατικής εξουσίας στη Βηρυτό και να διασφαλίσει το αποκλειστικό μονοπώλιο των όπλων, και ενθαρρύνουμε την πλήρη και ταχεία εφαρμογή αυτών των μέτρων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies