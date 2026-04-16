Ένας τραυματίας από έκρηξη σε συνεργείο στον Κορυδαλλό
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από μπουκάλα αερίου που χρησιμοποιούνταν για εργασίες συγκόλλησης
Αναστάτωση επικράτησε στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Κορυδαλλό το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου.
Ο λόγος ήταν η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο μοτοσικλετών, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκλήθηκε από μπουκάλα συγκόλλησης.
Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη της Πυροσβεστικής, που όμως δεν επιχείρησαν καθώς δεν υπήρξε φωτιά, παρά μόνο καμένα λάδια.
