Ένας τραυματίας από έκρηξη σε συνεργείο στον Κορυδαλλό

Αναστάτωση επικράτησε στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Κορυδαλλό το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου.

Ο λόγος ήταν η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο μοτοσικλετών, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκλήθηκε από μπουκάλα συγκόλλησης.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη της Πυροσβεστικής, που όμως δεν επιχείρησαν καθώς δεν υπήρξε φωτιά, παρά μόνο καμένα λάδια.